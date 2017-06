González: “Fue el partido más parejo de todos”

Tras el tercer juego, el entrenador de San Martín de Corrientes, Sebastián González habló en zona de vestuarios: “En el primer tiempo jugamos mejor y pudimos haber sacado una diferencia más grande pero no lo hicimos. Después en el tercer cuarto no hicimos la defensa que venimos haciendo y Regatas convirtió mucho, ellos hicieron 26 puntos en ese cuarto y muchas situaciones que no podemos dejar pasar en estos momentos te pueden costar partidos. Creo que mientras defendimos bien lo pudimos controlar”.