ARMAN EL PLANTEL PARA EL FEDERAL A

Cristian Mazzón es el arquero apuntado en Deportivo Mandiyú

El guardameta ex Boca Unidos, Chaco For Ever entre otros equipos tiene muy avanzadas las negociaciones con el club algodonero. Destacan su profesionalismo y la experiencia que posee.

Pablo Suárez está abocado a la conformación del nuevo equipo de Mandiyú para el torneo Federal A. Fiel a su estilo de trabajador incansable, el Flaco junto a su ayudante técnico tienen en la mira a varios jugadores. Hasta el momento el que “está encaminado” en las negociaciones es el arquero Cristian Mazzón. El ex Boca Unidos y Chaco For Ever está próximo a ser el primer refuerzo del equipo.

En declaraciones a Radio Dos, el director técnico de Mandiyú confirmó que le interesan “dos jugadores de Ben Hur”. Y que “entre este lunes y el martes nos juntaremos con la dirigencia y trataremos de armar el equipo”.

Confirmó que contará con una base del equipo que logró el ascenso el año pasado, son entre ocho y nueve jugadores que conforman el plantel liguista actualmente.

Sobre el objetivo propuesto para la competencia, el DT aseguró que es “mantener la categoría”. s