Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120248

Inicio » Información » Política

Control de las elecciones nacionales

Cámara electoral criticó manejo de escrutinio provisorio a Indra

La empresa española Indra tendrá a su cargo la tarea, por pedido del Ministerio del Interior. Sorpresivo reclamo desde el organismo.

12

La Cámara Nacional Electoral lanzó una durísima crítica contra el Gobierno por la decisión de entregar el escrutinio provisorio a la empresa española Indra, a pesar de que le había propuesto un plan para estatizarlo. Tras el anuncio oficial de que la española Indra volverá a encargarse de la confección de los primeros resultados que se conocerán al cierre de la jornada de votación -tal como ocurre desde 1997-, la Cámara advirtió que “hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna” por parte del Gobierno a su propuesta para “implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral” que incluían un escrutinio provisorio “alejado de la órbita del Poder Ejecutivo”. A través de una acordada, los jueces del máximo tribunal electoral del país también pusieron de relieve que el Poder Ejecutivo “no recibió los pedidos de la acordada CNE 2/17, mediante la cual se proponía un sistema de trazabilidad en tiempo real del material electoral -para el seguimiento del despliegue y repliegue de la documentación- para un mejor control de la logística, lo que aún se aguarda desde el tribunal’. Los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via hicieron saber a la ciudadanía que “pese a reiterados requerimientos”, el escrutinio provisorio “continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la Justicia Nacional Electoral en las operaciones atinentes a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados; ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos’. El tribunal indicó que en enero pasado -luego de que se frustrara la falta de sanción de la ley de reforma electoral que se debatió en 2016- la Cámara “se propuso implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral, que requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior”, que conduce Adrián Pérez. Según indicó, una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio “diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, para robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados y, fundamentalmente, para integrarlo como una fase más del proceso que dirige la Justicia Nacional Electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario”. Una solución semejante incluía el proyecto de ley de 2016 que impulsó el Poder Ejecutivo y que aún no fue aprobado por el Congreso Nacional por la negativa de los senadores del justicialismo, avalados por sus gobernadores, que rechazaban la implementación de la boleta electrónica, entre otros puntos.s