ESTUVO AL FRENTE DE LA MARCHA

Valiente testimonio de la mujer abusada en Saladas

"En ningún momento pude verle la cara, pero su voz no sale de mi cabeza", dijo Alicia Leschnik, la mujer de 20 años que fue golpeada y luego abusada en pleno centro de Saladas, al ser atacada por un hombre que está detenido. "Estuve 10 minutos inconsiente... cuando me di cuenta ya estaba desnuda, y con el tipo encima mío", sostuvo.

“No sé de dónde saco fuerzas, todavía no caigo en lo que me pasó", se sinceró Alicia, en charla con la mesa de Desayuno en Radio Dos



La joven admitió que dio la cara “para que a nadie más le pase esto. No sé de dónde saco coraje. Muchos de mis allegados no quisieron que salga a marchar ayer, pero yo quería decir que era yo, dar la cara y reclamar para que a nadie mas le pase esto”.



“Yo salí para dar gracias al pueblo y a la Policía que actuó rápido. Nunca me dejaron sola", reconoció



Alicia admitio que nunca vio al atacante: “no me acuerdo de haberlo visto, aunque mucha gente dice que es conocido en el pueblo".



Y agregó que el hecho ocurrió “a media cuadra de mi trabajo. Yo estaba por subir a la vereda. Iba caminando como siempre, cuando siento que alguien está atrás mío. Vi un saco negro, con algo claro, di el paso para subir a la vereda y no me acuerdo más nada. Cuando reaccioné ya estaba desnuda, con el tipo arriba mío, me golpeaba, y me decía "cállate"” .



“De imprevisto me agarró. Pero nunca pensé que me iba a pasar esto.. pensé que era por una emergencia que caminaba rápido ya que estábamos cerca del hospital. Y al girar mi cabeza, hago el paso con la pierna derecha y ya no me acuerdo más nada. Al darme un tremendo golpe, y dejarme inconsciente creo ya venía planeando esto” estimó.



“Yo no me acuerdo de él, lo reconocí por la ropa que usaba y su voz la recuerdo bien, no se sale de mi cabeza” sostuvo.



“Hablé con la jueza, me explicó cómo era el tema, y me dijo que iba a hacer lo más posible para que se haga justicia rápido” contó.



“Puede ser que me haya seguido... pero no estoy segura” indicó.

“Me duele el cuerpo, estoy con calmantes, tengo una depresión, quiero llorar, no sé de dónde saco fuerzas, estoy muy estresada, pero a la vez tengo todas las fuerzas para decir que ésto no puede volver a pasar. En lo personal, jamás en la vida me pasó algo así” destacó.

Alicia contó que a pesar de ser nacida en Saladas, residió en Misiones durante muchos años, volviendo hace 5 a la localidad.



“Al tipo no lo conozco. Aunque sé que es conocido. Dicen que tiene antecedentes, pero no tengo noción, ni lo conozco al tipo” mencionó.





“Quiero que se pudra en la cárcel y que no salga más” resaltó.



“A las mujeres les digo que no se calle, que den la cara, para que se haga justicia y todo salga a la luz, que no tienen que tener vergüenza lo que diga la gente, yo gritaría a los 4 vientos queme violaron para que nadie más viva esto” remarcó.



La mujer contó que vive con su mamá, su padrastro, abuelos. Está en pareja, y tiene sus suegros y cuñados: "todos no me dejan sola, no quiero estar sola yo tampoco, porque si no quiero llorar todo el día” expresó.



“Les agradecí de todo corazón por todo el apoyo que me dieron ayer todos en la marcha” cerró Alicia, víctima de abuso.

Fuente: Radio Dos