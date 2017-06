Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120255

RUTA NACIONAL 118

Pobladores rurales cortaron el tránsito en el acceso a San Miguel

Durante la siesta de hoy, un grupo de trabajadores de la zona rural de San Miguel, cortaron el acceso a la localidad por Ruta Nacional 118. Primero llegaron hasta la comuna local. Reclaman subsidios y que se declare la emergencia hídrica

Juan Espindola, referente de la Unión Campesina dijo que levantaron el corte hasta nuevo aviso. Piden un subsidio de $ 5.000 y que declaren la emergencia hídrica.

“Ahora hicimos una asamblea y levantamos el corte, hasta el lunes, que se resuelva en el tema de las emergencias, vinimos a las 9 y la intendenta no nos atendió, nos dijo el marido que estaba enferma, vinimos hasta la casa y pedimos una explicación. Estamos muy preocupados porque no tenemos respuestas por la emergencia” explicó.



“Reclamamos la emergencia hídrica y ganaderas, hace mucho venimos reclamando. Tenemos entendido que el gobierno nacional, los legisladores nacionales que han firmado una ley de emergencia hídrica, el 20 de junio, y hasta ahora no hay respuesta sobre eso” manifestó.



“Somos alrededor de 400 productores afectados, no tenemos ninguna novedad, tenemos la producción con agua adentro, y no tenemos solución” mantuvo.



Subsidios



“Pedimos un subsidio de $5000 durante 6 meses, y si empeora la situación durante 12 meses” puntualizó.

Fuente: Radio Dos