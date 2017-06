Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120283

Repercusiones tras reclamo de justicia

Saladas: hay un testigo que identificó al hombre que violó a la joven mujer

La jueza del caso, María del Carmen Mareco, afirmó que la policía tiene pruebas en contra del sujeto. está identificado como “Cambá Gallo”.

La jueza de Instrucción y Correccional de Saladas, María del Carmen Mareco, aseguró que la Policía tiene pruebas en contra del hombre detenido sindicado como el violador de una joven de 20 años, hecho registrado el lunes a la mañana en una casa abandonada del casco histórico del pueblo. “Existen testimonios de una persona que identificó al imputado y pudo dar el nombre”, afirmó la magistrada a radio Dos. Y amplió: “Lo vio en las inmediaciones del lugar”. Mareco comentó que todavía no accedió al sumario policial y sólo recibió un informe preliminar. “Se trabaja para buscar más evidencias”. Primero fueron tres demorados, empero al ser reconocido como el agresor, el sujeto (identificado como “Cambá Gallo” Moreyra) quedó como único aprehendido. La víctima dio declaraciones ayer a la misma emisora y reveló: “No me acuerdo de él, lo reconocí por la ropa que usaba y su voz la recuerdo bien, no se sale de mi cabeza”. Además mencionó: “No lo conozco, aunque sé que es conocido: dicen que tiene antecedentes”. El martes a la mañana más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en la plaza central de Saladas y marcharon hasta el edificio donde funciona el Juzgado y la Fiscalía, donde la joven ultrajada fue recibida por la jueza. Antes pasaron por la Comisaría, donde la víctima junto a su madre entregó una nota de agradecimiento a las autoridades. “Se han movido rápido: gracias a ustedes llegué al hospital porque ya no tenía más fuerzas”, les dijo la joven al jefe de la seccional, al oficial a cargo de la investigación sumarial del caso y a una agente que participa en la pesquisa. Momentos antes de iniciar la movilización, la víctima le dijo a un periodista local: “Mi patrona llamó a la policía: tardó cinco segundos en llegar; la ambulancia que estaba a media cuadra, quince minutos tardó. No daba más del dolor, hasta vomité sangre”.s