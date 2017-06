Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120285

Antonio Muñoz despidió a su amor

“Desde hoy, Margarita será mi ángel, mi guía y mi espíritu”

A los 77 años falleció Margarita Billordo. su compañero de vida la despidió ante la prensa y los amigos. Dijo haber perdido una parte de sí mismo.

En la mañana del martes pasado llegó la triste noticia de la muerte de Margarita Billordo, mejor conocida como la dama de la pareja de baile que llevaba por nombre “Los incansables del chamamé”, que conformó desde hace más de tres décadas junto a Antonio Muñoz. Muñoz, vestido de gala como para ir a un baile, la despidió ayer ante los medios de prensa y se animó a contar su historia junto a la mujer que lo acompañó desde los 20 años. NORTE: —¿Con qué recuerdos te quedás de los años que vivieron juntos? A. MUÑOZ: —Con los mejores. Intachables son los recuerdos que tuve con esa mujer porque fuimos muy felices juntos. Gracias a ese espíritu chamamecero que siempre tuvimos, logramos trascendencia nacional, algo que a ella le dio mucha felicidad. Hoy estoy destruido porque se me fui mi compañerita de años, una mujer intachable que me dio el orgullo de recorrer los mejores festivales, compartir las pantallas de televisión en cualquier festival incluso a nivel nacional. N: —¿Se fue sabiendo del reconocimiento al chamamé? A.M: —Sí. Sabía perfectamente qué pasaba con el chamamé. Incluso siempre me decía que cuando uno de los dos partiera, el otro tenía que tener la certeza de todo lo bueno que hicimos por el otro y por el chamamé. N: —Fue un amor como pocos. A.M: —No tenga dudas. Ella siempre me decía que ni en su juventud compartió lo que compartió conmigo. Cumplió su sueño de ser artista y de representar a Corrientes con el chamamé en Buenos Aires. Incluso ahora teníamos aspiraciones más grandes pero penosamente esta enfermedad le jugó una mala pasada y se la llevó. N: —¿Cuál fue el momento de mayor felicidad de ambos? A.M: —El momento más feliz que viví con ella fue cuando llegó la invitación de Cultura provincial para ir a bailar al Centro Cultural Kirchner porque ésa fue la confirmación de que ella iba a cumplir su sueño de bailar en Buenos Aires. Fuimos muy felices al aportar nuestro documento chamamecero al público porteño y Margarita pudo soltar su sapucay en cielo porteño. Ese era su mayor sueño y lo logramos juntos. La verdad es que no me puedo quejar, la vida me dio grandes satisfacciones a su lado. Una compañerita como esa no voy a encontrar nunca más. Muchas la podrán imitar pero nunca igualar. Ella era la incansable, porque yo tenía que sacar fuerzas de donde podía para secundarla, porque era la que tenía un espíritu chamamecero de alma. N: —¿Cómo inició su relación? A.M: —Un día llegué de madrugada a mi casa y vi que en su casa estaban bailando y la vi a mi hermana también. Entonces me acerqué y la vi a ella bailando, y debo reconocer que esa mujer me hechizó. Bailaba tan alegremente que sólo atiné a sacarla a bailar. Ella aceptó. Fue en verano. Ella tenía una solera que se le caía todo el tiempo y yo tuve la desfachatez de levantársela. No dijo nada, entonces me animé a hablarle. Le pedí que me diera una oportunidad que yo quería hablar con ella. Lo único que le pedí es que no me buscara en casa. Ahí se enojó y me dijo que no la molestara si yo tenía mujer. Entonces le expliqué que eso no era así, que no quería que fuera a casa por mi mamá. N: —¿Y eso por qué Antonio? A.M: —Porque mi mamá era una mujer chapada a la antigua y a todo hombre o mujer que se acercara a buscar a mi hermana o a mí los corría a palazos, y yo no quería pasar vergüenza ni ponerla a ella en esa situación. Cuando se lo expliqué entendió y desde que comenzamos a salir nunca más nos separamos hasta el día de hoy, en que Dios se la llevó. N: —¿Cuántos años tenían en ese momento? A.M: —Yo tenía 20 años, salía del servicio militar, y ella tenía 35. Toda la vida nos llevamos de acuerdo, si era negro era negro, si era blanco era blanco, era un amor terrible el que nos teníamos. A tal punto que en los últimos tiempos, cada vez que salíamos era yo quien la pintaba, la peinaba, la ayudaba a vestirse e incluso hasta sus aros le ponía. N: —Le queda el saber que siempre se destacaron con el baile. A.M: —En cada bailanta siempre nos destacamos, incluso en la Fiesta Nacional del Chamamé 2014 se llevó un documental a Brasil con nuestro modo de bailar para mostrar cuál es la verdadera manera de bailar nuestra música.s