El torneo tendrÍa dos ascensos al Nacional B

El Federal A dará comienzo en agosto con cuatro zonas

Mandiyú se medirá con equipos de la zona. Vuelve el clásico con For Ever.

Finalmente en la sede del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol (AFA) se empezó a diagramar la forma de disputa de la temporada 2017/18 del torneo Federal A de fútbol, que tendrá a Mandiyú entre sus filas. En principio habrá dos ascensos al Nacional B y seis descensos al Federal B de fútbol. El certamen se dividirá en cuatro zonas y la cantidad de equipos en cada grupo quedará definida de acuerdo con los descensos que se produzcan esta temporada en el Nacional B (todavía quedan seis fechas por jugarse). De las cuatro zonas, a la próxima fase clasificarán cuatro clubes de cada una. Allí habrá un total de 16 elencos. Y el resto del formato aún no está definido. Ya se menciona como potable una zona “Litoral” con For Ever, Sarmiento, Mandiyú de Corrientes, Patria de Formosa, Guaraní A. Franco de Posadas, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Defensores de Pronunciamiento. Y luego habrá que ver los equipos que desciendan del Nacional B para terminar de definir la zona, que sería de 9 o 10 equipos (si descienden equipos entrerrianos, es muy probable que caigan en la zona de los elencos chaqueños). Lo cierto que este “borrador” seguirá su curso en las próximas semanas, ya que habrá una reunión dentro de 15 días (aún no hay fecha fijada) en la que se definirá el formato completo y se darán a conocer oficialmente todos los detalles del Federal A que se viene. Lo que sí se abortó es la posibilidad que se manejaba de tener un Nacional B con 60 equipos, como querían algunos dirigentes, sumando equipos del Federal A y de la B Metro. Los clubes del Nacional B se pusieron firmes y no aceptaron que se le agreguen equipos; lo comunicó el presidente del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon. El pasado martes se definió que habrá 25 equipos en la temporada 2017/18 del Nacional B. En fin, se deberá esperar para saber el futuro de la tercera categoría del fútbol argentino. s