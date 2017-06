Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/120293

Ex vicepresidente cerca de una sentencia

Fiscal hará su alegato en el juicio contra Boudou por los papeles truchos

Es la primera causa en llegar a esta instancia. Además hay otras por llegar a juicio oral, e investigaciones en curso por más denuncias.

La fiscal de juicio Stella Scandura realizará hoy su alegato con posible pedido de penas para el ex vicepresidente Amado Boudou, acusado de insertar datos falsos en la documentación de un vehículo que compró en 1993. El alegato será dado ante el Tribunal Oral Federal 1, en donde además son juzgados por falsedad ideológica los gestores Andrés Alberto Soto, Rodolfo Basimiani, la titular del Registro Automotor 2 de la Capital Federal, María Graciela Taboada de Piñero, y Agustina Seguín, esta última ex pareja de Boudou. En esta instancia, Scandura definirá si reclama penas para el ex funcionario y los otros acusados: el delito prevé de tres a ocho años de prisión. Luego será el turno de los alegatos de las defensas y luego el Tribunal dará lugar al veredicto, el cual aún no tiene fecha. La acusación contra Boudou es por haber insertado datos falsos en la transferencia de su vehículo marca Honda CRX, el cual compró en 1993, con el supuesto fin de ocultarlo en su proceso de divorcio de su primera y única esposa, Daniela Andriuolo, radicada hace varios años en Italia. El ex funcionario adquirió esa cupé de color rojo y le cambió el motor dos años después, lo que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia a su nombre, que finalmente se realizó con documentación falsa. En los papeles presentados hay firmas apócrifas y se declara un supuesto domicilio del ex ministro de Economía que en realidad no existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa de su documento nacional de identidad. El ex vicepresidente también está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra venta de la ex Ciccone Calcográfica, causa recientemente elevada a juicio oral y público. Además hay otras investigaciones en curso, las que están avanzadas en su investigación y presentan un importante avance respecto a la responsabilidad del también ex ministro de Economía.s