YA ESTÁ

"Hay humo blanco... tenemos candidato"

La frase pertenece a Carlos Vignolo, poderoso Ministro del Ejecutivo Provincial. Aunque no lo nombró, hace referencia a Gustavo Valdes, quien será -casi con seguridad- el candidato a Goberandor por ECo-Cambiemos. Vignolo negó que haya pensado en renunciar.

"Hay humo blanco... tenemos candidato, el que será apoyado por todo el radicalismo y por los socios de Eco", expresó Carlos Vignolo, en declaraciones a La Dos.



“Los nombres que estaban en danza son realmente muy valiosos y no es sencillo definir. Pero esa definición es para uno solo. Creo que se nota que fue difícil, se hizo un análisis profundo, importante y creemos que va a tener fuerza la propuesta porque va a contar con el apoyo de todos” expresó.

Vignolo negó enojos: “acá no hay lugar para enojos... son discusiones políticas que tiene que ponerse sobre la mesa y discutir, sabemos que estamos definiendo cuestiones muy fuertes para Corrientes, la responsabilidad política prima, somos un equipo y ese equipo va a trabajar y funcionar de la manera que lo han visto".

"Vamos a tratar de que el éxito en la ciudad se amplíe a toda la provincia. Va a ser la primera vez que tendremos la oportunidad de insertar a corrientes en un circuito nación, provincia, municipio”, expresó



Sobre rumores de su renuncia tras las últimas decisiones (aún no hechas públicas) aseveró: “no es así. Esas son cuestiones que se especulan siempre, filtran ese tipo de situaciones para internar provocar zozobra, que terminan no sucediendo” mencionó.



Vignolo también se refirió a la posibilidad de suceder a José Cano en el Plan Belgrano: “por ahora son todos trascendidos, surgió el rumor de una fuente de Buenos Aires y se amplificó. Queremos que la provincia se sume a ser un futuro diferente para el país. Pero no hay nada definido"