MUCHOS DAMNIFICADOS

Denuncian nuevas estafas en planes de compras de 0 km

En unas oficinas ubicadas en La Rioja 1071 varios damnificados se presentaron esta mañana para denunciar que fueron estafados al sumarse a planes para adquirir vehículos 0 km. Hay personas perjudicadas en el interior provincial, en el Chaco y en Formosa. Pagaban, en promedio, 4 mil pesos mensuales. La empresa se llama Agro Argentina con el Campo SRL.

En La Rioja 1071, en un edificio un grupo de personas manifiestan haber sido estafadas por la empresa Agro Argentina con el campo SRL, que entrega autos por licitación con un plan de ahorro, reclaman que hace 3 meses no tienen contacto con la empresa. Hay damnificados de Itatí, Chaco, Formosa, tienen recibo de pago, contratos, pero no les ha entregado el vehículo ni devuelto el dinero.





Mary González, una de las damnificadas contó “soy de Itatí, soy vendedora ambulante, hago comida y entrego”.



“El año pasado, enjulio, en la fiesta de la Virgen de Itatí , aprovechamos las fiestas para hacer comida y entregar, me encuentro en Itatí detrás de la basílica con chicas que me dicen que quieren gente del interior por el sorteo de una camioneta” comentó.



“Me hicieron rellenar un cupón con mis datos, en agosto del año pasado me llama un representante de la empresa y me dice que salí sorteada, le esperamos en La Rioja 1071 mañana si está interesada, me dijo” describió



“Me presento al otro día, con mi marido, y me explica que me gané una camioneta” agregó.



“Marcelo Nazareno Chain, me dice que se llama, comienzo el contrato, le pago $4000 y sigo pagando. Personalmente veníamos todos los meses, durante 6 meses, me atendían, me daban un recibo, a los 10 días me dice que tengo que hacer una oferta económica y le doy 200 mil pesos” detalló.



“La entrega la hicimos el 2 de marzo de este año, después nos metía cuentos, nos hizo ir a San Cosme pero nunca apareció, seguimos viniendo, hace 15 días, y nunca nos entregó el vehículo” afirmó.



“Nos juntamos mucha gente acá porque estamos desesperados” enfatizó.



“La secretaria que nos atendía se llamaba Sonia y me dice que Gustavo Jorge Gauna es su abogado y buscamos que en Formosa ya estuvo presa esta señora por estafa” indicó.



“El martes pasado el escribano se compromete a darnos la plata o el vehículo, venimos ese día, y no pasó nada” expuso.

Fuente: Radio Dos