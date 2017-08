Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/122963

Inicio » Información » Política

ACTO DE ECO

Colombi adelantó que "habrá aumentos salariales de acá hasta diciembre"

El gobernador Ricardo Colombi hizo un anuncio muy importante en lo salarial, en oportunidad de presentar los candidatos de ECo-Cambiemos: "a partir de este mes, va haber aumento en cada mes, el ministro Vaz Torres va anunciar la mecánica en los próximos días”.

17

Respecto de la incursión del gobernador del Chaco Domingo Peppo en la contienda electoral correntina, en favor de Camau, irónicamente Colombi sostuvo: “en la anterior elección a gobernador ya ocurrió lo mismo, fueron 22 los gobernadores que llegaron a Corrientes, justo el día de mi cumpleaños, les agradecí por la deferencia de visitar la provincia ese día, y solo eso, tanto despliegue, tanta difusión, para qué. Ahora yo me permito, preguntar, como están las provincias de esos que le dan apoyo a este candidato del kirchnerismo, que le dan para los afiches, para movilizarse, para los remises, para las mercaderías, que dicen repartieron en las PASO, porque sé del caso de una provincia, cuyo ministro de Hacienda está en Buenos Aires, gestionando un anticipo del Tesoro para pagar los sueldos, mientras nosotros estamos pagando hoy, y con aumento, o acaso no conocen a esa provincia que tienen tomada prácticamente la Casa de Gobierno, por sectores que reclaman y a los que no cumplen con sus derechos, pagan los sueldos cada 45 días mientras nosotros lo hacemos a los 27 . Y también más de una vez le hemos prestado plata para que cumplan con sus obligaciones, le prestamos de nuestro Banco que es ejemplo en el país. Eso es lo que hay que mirar. Porque si tomamos el ejemplo de aquellas provincias que quieren participar en esta contienda, creo que muy bien no nos va a ir”.

Salarios

En parte de su intervención Colombi hizo un anuncio muy importante para los trabajadores públicos, consignando al respecto: “Ahora estamos pagando el sueldo con el aumento previsto del 35 por ciento anual, cuando las provincias que apoyan a nuestros adversarios dieron solo el 5, y ahora a partir de este mes, va haber aumento en cada mes, el ministro Vaz Torres va anunciar la mecánica en los próximos días”.