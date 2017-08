Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/122970

SENTIDO HOMENAJE

Tato: "Cuando muere un amigo duele mucho, pero cuando es un amigo del alma, duele mucho más."

El ex gobernador Raúl Romero Feris se refirió con estas palabras para con el ex director del Instituto de Cardiología de Corrientes doctor Jorge Reynaldo "Conejo" Badaracco. Durante su gestión se amplió el Instituto, avanzando en la modernidad de sus instalaciones y equipos. Fue uno de los pilares de la creación del ICC.

"El "Conejo" Badaracco era mi amigo, quien supo junto a los doctores Joaquín García y Tono Gonzalez, interpretar la gran necesidad de dotar a Corrientes de un Instituto de Cardiología.

Nosotros pudimos haber puesto los ladrillos, el equipamiento, los fondos y la manera de lograrlos, pero ellos pusieron la inteligencia y el Corazón, el Alma de nuestro querido ICC.

En este día tan triste, y debido a mi particular circunstancia, no podré estar al lado suyo para despedirlo, quiero transmitirles a todos la gran persona que hemos perdido. Una mente brillante, y un corazón generoso.

Hasta siempre, Conejo". destacó el ex gobernador, que lamentó no poder asistir a las exequias debido a que cumple una prisión domiciliaria.