AutocrÍtica en Ferroviario

Ferroviario: “Por este camino no creo que lleguemos muy lejos”

El mediocampista Pablo Retamar analizó el empate del domingo.

Ferroviario volvió a empatar en casa. Fue el domingo, 2 a 2 con Resistencia Central, por la 7ª fecha del Torneo Federal B. Esa igualdad fue la tercera del Tren Verde en condición de local, en tres presentaciones, que lo sigue dejando en el cuarto puesto, ahora con 10 unidades, a tres de la zona de clasificación. El capitán de Ferroviario, el volante Pablo Retamar, analizó el empate contra los chaqueños que tienen 11 puntos. “No podemos ganar en casa, hacemos un sacrificio enorme, intentamos entrar por un lado, por el otro, buscamos por todos lados, llegamos al gol y al minuto nos empatan tan fácil”, fue lo primero que dijo Retamar tras el 2 a 2. “Es momento de trabajar, de tratar de levantar la cabeza y ver para qué estamos, porque por este camino no creo que lleguemos muy lejos”, agregó algo enojado el “5”. Ferro tuvo un buen primer tiempo, pero el complemento fue bastante malo, y el jugador sobre eso dijo que “nuestra cancha nos ayuda a poder jugar, intentamos jugar acá, porque después nos vamos de visitante y nos encontramos con canchas muy feas. En esta categoría se juega muy fuerte y donde podemos tratamos de jugar. Seguiremos entrenando para sumar de a tres y luego tenemos muchos errores y hay que mejorar eso”. “Claramente perdimos dos puntos, para las aspiraciones que tenemos, que es clasificar y de local no podemos empatar más”, señaló el ex Boca Unidos, Textil, entre otros. “A veces tenemos esos errores amateurs que tenemos que mejorar si es que queremos aspirar a pelear como en el torneo pasado el ascenso”, dijo “Payaso” y cerró diciendo: “No poder ganar de local es algo inentendible, entrenamos acá y parece que somos visitantes, pero vamos a seguir trabajando para tratar de revertir esto”.s