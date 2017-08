Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123001

Supuesto caso de violencia en la Escuela Moreno

Tutora afirmó que su hija es hostigada por otros alumnos

Andrea Gómez González afirmó que “de 25 alumnos, la mitad son agredidos por estos tres”. Además, reclamó respuestas a la directora.

“La golpearon, dañaron los útiles, y hasta le rompieron los anteojos a mi hija”. Andrea Gómez González declaró ayer a la tarde en una radio capitalina, un presunto caso de hostigamiento en la escuela Moreno y sindicó como responsable a tres alumnos del establecimiento, más grandes que la víctima, quien cursa el primer grado. Además manifestó que los acusados habrían agredido a otros alumnos y reclamó acciones de parte de los directivos de la primaria. “Mi nena va a primer grado ‘D’, en la tercera semana de marzo le sacaban las cosas, le rompían las cosas, la empujaban; en abril y mayo ya hubo un incidente con una nena, en una oportunidad se lastima la rodilla mi hija y nadie me dio respuesta de qué le pasó”, denunció de manera pública Gómez González. Y agregó: “Le cortaron el pelo, le sacaron las cosas de la mochila, le cortaron la campera de la escuela, en el mes de julio”. La mujer, durante una entrevista a la emisora Radio Dos, aseguró que dentro de la institución se registraron otros hechos de violencia que involucrarían a los mismos estudiantes. “A un nene -prosiguió la tutora- recién operado le patearon y tuvieron que internarlo de nuevo, y el 15 de agosto a otro le hincaron con un lápiz en la cabeza, salió ensangrentado de la escuela”. “Estos tres alumnos desde marzo tienen problemas de conducta, hablé con los maestros y directivos y no logran hacer algo y fueron avanzando las situaciones y no tenemos respuesta de la directora”, aseguró Gómez González. “De los 25 alumnos, la mitad son agredidos por estos tres, la mamá del más terrible nos dijo que no sabe más cómo hablarle al hijo, no sabe qué hacer, que está pensando en ponerlo en un internado”, abundó. La tutora contó que ayer convocó a una reunión informal con otros padres y madres para buscar una solución al problema de convivencia pero sólo fueron dos. “Una de ellas me dijo que iba a ayudarme a comprar unos nuevos anteojos para mi hija”, acotó. Según Gómez González, las autoridades del establecimiento y la vicedirectora pidieron a otros tutores que colaboren con ella para adquirir unos nuevos anteojos para su hija. No obstante, aclaró que con la directora todavía no ha hablado. “La vicedirectora me dijo que si quiero cambiarla de grado tengo que esperar hasta el miércoles que venga la directora porque tienen que hablar con la psicopedagoga”, dijo la tutora. Al cierre de esta edición, los directivos de la escuela Moreno no habían realizado declaraciones públicas al respecto de la denuncia sobre violencia entre los alumnos. s