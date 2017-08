Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123012

Inicio » Información » Cultura

La UNNE lanzó cursos para el personal no docente

Se anunció oficialmente la continuidad de los cursos de perfeccionamiento para todo el sector No Docente de la UNNE en este segundo cuatrimestre.

12

La oficialización de las nuevas capacitaciones para este sector se hizo en el acto de entrega de los certificados del primer grupo de No Docentes de Rectorado capacitados por UNNE desde 2016. El dictado de las nuevas capacitaciones está destinado a TODO el personal No Docente de la Universidad. Las preinscripciones están abiertas vía on line.



La Propuesta Integral de Capacitación para el Personal No Docente de la UNNE presentada por la Secretaria General Académica –a cargo de la magíster Maria Viviana Godoy Guglielmone- en el marco del Programa de Formación Continua para el Personal No Docente, fue anunciada formalmente días atrás en dependencias de Rectorado en oportunidad de la entrega de los primeros certificados de capacitación No Docente en la Sala de Consejo Superior del edificio Rectorado.

La Rectora manifestó en esa oportunidad haber asumido este compromiso de capacitación y formación para el sector No Docente “no sólo porque estaba mi palabra comprometida desde el inicio de mi gestión sino porque fundamentalmente, entendemos y estamos convencidos de que el perfeccionamiento, la capacitación y la actualización de los conocimientos de todos y cada uno de los integrantes de esta gran comunidad universitaria es el camino que debemos tomar permanentemente para seguir prestigiando a nuestra institución de Educación Superior”.

La titular destacó además el trabajo de relevamiento previo realizado por el equipo de la Secretaria General Académica –SGA-entre todo el personal no docente de la Universidad, para conocer eran los temas de mayor interés del sector para su crecimiento y desarrollo dentro de la institución, datos que sirvieron para la elaboración de los contenidos y posterior dictado de éstos cursos.

En este marco, la coordinadora del Programa de Formación Continua para el Personal No Docente de la UNNE, integrante del equipo técnico de la SGA, profesora Maria Elena Vallejos informó a los presentes sobre los cursos previstos para este segundo cuatrimestre de 2017.

CURSOS, FECHAS DE INSCRIPCIÓN, DÍAS DE CURSADO Y DEMÁS DATOS DE INTERÉS

Éstos son los datos de los Cursos que se dictarán en éste cuatrimestre de 2017 proporcionados por el área de coordinación del Programa de Formación Continua para el Personal No Docente de la UNNE.

Se puede también ingresar a toda la info vía on line enhttp://www.unne.edu.ar/trabajando/informacion-para-no-docentes/programa-de-formacion-continua-para-el-personal-no-docente

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA

-Cierre de inscripción este VIERNES 1º DE SEPTIEMBRE-

Módulo 1: Gestión de calidad en los servicios- Lic. Juan Daniel Ruiz Díaz y C.P. Lino Nelson Gómez-Carga horaria: 15 hs- Cursado en Campus Resistencia: 5, 12,19 Y 26 Sept de 11 a 14:30 hs – Campus Corrientes: 7, 14, 22, 28 Sept

Módulo 2.- Liderazgo de grupos y equipo de trabajo Lic. Juan Daniel Ruiz Díaz y C.P. Lino Nelson Gómez- Carga horaria: 15 hs- Cursado en Campus Resistencia: 3, 10, 17, 24, 30 octubre 11:30 a 14:30 hs- En Campus Corrientes: 5, 12, 19, 26 y 31 octubre

Módulo 3.- Tendencias actuales en la gestión de procesos administrativos en el ámbito público”- Lic. Maria I. Pucheta y Lic. Lucas Oviedo- Carga horaria: 15 hs. Cursado en Campus Resistencia: 3, 17 noviembre y 1 diciembre de 11:30 a 14.30 hs- En Campus Corrientes: 10 y 24 noviembre y Jueves 7 dic.

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en https://docs.google.com/forms/d/18mAq854N7jA-IG1psu6qKtA575hpzVX5S6L7YdMgGtY



LEYES QUE PROTEGEN LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO Y RIESGO DE INCENDIOS

-Cierre de inscripción en Campus RESISTENCIA 10/10 en Campus CORRIENTES 12/9-

El dictado estará a cargo de la Ing. Lilia Báez, el Técnico Encinas Ramón y el Ing. Sergio Bravin-

Carga Horaria 10 hs- Cursado en Campus Resistencia: 17 y 24 de octubre 10 a 15 hs y en Corrientes: Campus Sargento Cabral 19 y 26 de Septiembre- Campus Deodoro Roca: 3 y 10 de octubre.

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en https://docs.google.com/forms/d/1tiPS-l4DJqMgD1Hri89qOkjq6MEgz0zq92MyqnW3jPo



HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS BÁSICAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NIVEL 1

-Cierre de inscripción en Campus RESISTENCIA 27/9- en Campus CORRIENTES 31/8-

Dictantes: Lic. Jaquelina Escalante, Lic Mirta Fernández y Lic. Ana Gómez Codutti- Carga Horaria 16 hs- Clases en Campus RESISTENCIA 02/10 al 20/11 de 8:30 a 10:30 hs – En Campus CORRIENTES Grupo (1) 04/09 al 23/10 de 8:30 a 10:30 hs- Grupo (2) 06/09 al 25/10 de 8:30 a 10:30 hs

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en

https://docs.google.com/forms/d/1ty0QIFubO2AfumsuIiO5aSLQk8qmmgWY-a4G0lNaB6Q



HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS BÁSICAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NIVEL 2

- Cierre de inscripción en Campus RESISTENCIA 27 de septiembre Campus CORRIENTES 31 de Agosto-Dictantes: Lic. Jaquelina Escalante, Lic Mirta Fernández y Lic. Ana Gómez Codutti- Carga Horaria 16 hs- Clases del 02/10 al 20/11 de 11 a 13 hs en Campus RESISTENCIA. En Campus CORRIENTES Grupo (1) 04/09 al 23/10 de 11 a 13 hs y el Grupo (2) 06/09 al 25/10 de 11 a 13 hs

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en https://docs.google.com/forms/d/1P-Keffxwtg_Mgi1jqqEw5RBs_vvjZwBpulIJ8iyVfzM

CURSO POSGRADO: LA INFORMACIÓN COMO BIEN PÚBLICO: LÍMITES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR

-Cierre de inscripción 8 de Septiembre-

Dictantes: Abogado Pedro Fages, Lic Marta Bernasconi, Lic. Patricia Posanzini- Carga Horaria 30 hs- Clases en Campus RESISTENCIA: Virtual 4 y 11/10 y Taller Presencial 18/10 y en Campus CORRIENTES: Presenciales 15/9 y Virtual 20/9

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en https://docs.google.com/forms/d/1Q65j-oGjbB8ZVDlXy2Ui7RG_ZB_HptPAYiLVpVYKEkY

LA REDACCIÓN DE TEXTOS ADMINISTRATIVOS: CUANDO LO COTIDIANO ES UN PROBLEMA

-Cierre de inscripción 8 de Septiembre-

Dictantes: Prof. Patricia Pujalte, Lic María Pucheta y Lic Jorge Codutti- Carga horaria: 15 hs- Clases en Campus RESISTENCIA 13, 20 y 27 septiembre y 4 y 11 octubre de 13 a 16 hs- En Campus CORRIENTES 19, 26 Septiembre y 3,10 y 17 de Octubre.

➡ Formulario de pre-inscripción disponible enhttps://docs.google.com/forms/d/1u0ShKRAd9Ayg1IFOJer1lt7sHAzPfgpEmoD-AkZkZcU



CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO DE LA UNNE

-Cierre de inscripción Campus Resistencia Lunes 6 de Septiembre- Campus Corrientes: Viernes 1 de Septiembre-

Dictante: Dr Cesar Antonio Ríos- Carga Horaria: 10 hs- Clases en Campus Resistencia 13 y 14 Septiembre de 8 a 12 hs y en Campus Corrientes los días 6 y 7 septiembre 9 a 13 hs

➡ Formulario de pre-inscripción disponible enhttps://docs.google.com/forms/d/1OPti6EasZ3Q8tJZe4_ipoljMrt8GEfozgUtSKT-Scdw



ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LOS CONCURSOS DOCENTES EN EL ÁMBITO DE LA UNNE

(sin fechas de inscripción y cursado definidas)

Dictante Dra. Mónica Anís. Carga horaria 10 hs-

➡ Formulario de pre-inscripción disponible en https://docs.google.com/forms/d/1yz0uGQ52HudK-ly-CAgbEVPUy4UnumOuuePld5JiWXg/viewform?edit_requested=true



“LA INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD COMO ORGANIZACIÓN”

(sin fechas de inscripción y cursado definidas)

Docentes: Ricardo Biazzi y María Viviana Godoy Guglielmone- Carga horaria: 10 hs

➡ Formulario de pre-inscripción disponible enhttps://docs.google.com/forms/d/1wZsvcdck_VSDOe2vSgbgRRNKHEMeqnyit7XMmKkICHk/viewform?edit_requested=true