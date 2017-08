Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123035

Se realiza hoy es el sorteo de los inscriptos

Las casas en Santa Catalina están listas y avanza la entrega formal al Banco

Las construcciones se iniciaron en enero de 2015. Actualmente las empresas realizan la entrega de la documentación conforme a obra.

12

Transcurrieron más de 900 días desde el inicio de la construcción de las 678 viviendas Procrear en Santa Catalina, y en la fecha se inicia la etapa de entrega de las obras. Hoy más de 1.900 correntinos estarán expectantes a la espera de conocer los resultados del sorteo que a las 9 pondrá a girar el bolillero que los acercará al sueño de la casa propia. No es para menos, se trata de la entrega de mayor cantidad de casas que se da en los últimos años en Corrientes y el interés es alto. Según los datos a los que pudo acceder NORTE de Corrientes, las viviendas en su totalidad están listas. Ahora avanza el proceso de entrega de documentación denominada Conforme a Obra, donde las empresas deben entregar el detalle de más 900 días de construcción. Las fuentes consultadas en la Municipalidad explicaron que el proceso demanda tiempo ya que se debe controlar cada una de las carpetas presentadas en los nueve grupos de obras que se constituyeron para la construcción. Luego, se hará el traspaso definitivo desde las empresas al Banco Hipotecario, el cual será el encargado de realizar los trámites de quienes hoy sean preadjudicatarios. Se estima que el tiempo que demandará la presentación de documentación en el banco por cada beneficiario será de al menos dos meses. Para todas las tipologías de viviendas, en este caso son cinco, se sortearán dos personas: un titular y un suplente. En el caso de que el primero desista de la compra o bien que no pueda justificar algunos de los ítem, se pasará al suplente para que inicie los trámites. Si bien no hay fecha oficial anunciada para la entrega de las llaves, todo hace indicar que la misma se podría hacer antes de fin de año. Lo concreto es que las viviendas están listas y el sorteo se realizará para beneficiar a más de 1.000 personas. El lunes los inscriptos recibieron un correo electrónico en el que se especificaba un número de sorteo, un grupo y un número de orden, datos que deberán tener en cuenta quienes decidan seguir la salida de cada bolilla.

tareas complementarias

Para que se concrete la entrega de las llaves a quienes hoy resulten beneficiados en el sorteo, no sólo se debe tener en cuenta la finalización de las obras de construcción de las viviendas sino también de los servicios básicos. Mientras que las conexiones de agua para todos los sectores estarían listas, aún se trabaja en los nexos de cloacas como también en parte de los de energía que unirán la estación transformadora con las viviendas. Según pudo confirmar este diario, los trabajos están en su etapa final y en pocas semanas podría realizarse la prueba de luces.s