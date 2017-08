Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123037

Violencia en escuela de Capital

Directores de la Moreno garantizaron solución tras un hostigamiento

La vicedirectora del turno tarde, Blanca Colman, afirmó que están delineando acciones. La madre de la niña agredida dijo que ella está mejor.

Las autoridades de la escuela Moreno aseguraron que han intervenido en el supuesto caso de hostigamiento de tres alumnos para con una compañera. “No dejamos de atender los casos de violencia: queremos darle una solución a esta situación”, afirmó Blanca Colman, vicedirectora del turno tarde de dicho establecimiento. Además aclaró que la directora está ausente por “estar en comisión de servicio”. Luego de que se conociera el caso de una niña que asiste al primer grado a quien -según su madre- tres compañeros, de otro curso, la golpearon y rompieron el anteojos, desde la institución escolar manifestaron que están trabajando en el tema. “Con el gabinete psicopedagógico delineamos acciones para no perjudicar los Derechos del Niño y para que sea beneficioso para el grupo: como escuela vamos a dar respuesta a los padres involucrados”, garantizó Colman. “Estoy algo tranquila: tuvimos una reunión con la conducción de psicopedagogos y la solución que obtuve es que van a distribuir a los chicos en distintas aulas”, dijo Adriana Gómez González, la tutora que denunció de forma pública el hecho. “De acá a 15 días iban a ver cómo evolucionaban sino iban a pensar en otras opciones como atenderlos con psicólogos o pedir el pase”, agregó. La mujer contó que su hija se encuentra mejor. “En la tercera semana de marzo le sacaban y le rompían las cosas, la empujaban; en abril y mayo ya hubo un incidente con una nena, en una oportunidad mi hija se lastimó la rodilla y nadie me dio respuesta de qué le pasó”, denunció Gómez González el lunes durante una entrevista a la emisora Radio Dos. “A un nene -prosiguió la tutora- recién operado le patearon y tuvieron que internarlo de nuevo, y el 15 de agosto a otro le hincaron con un lápiz en la cabeza, salió ensangrentado de la escuela”. “Estos tres alumnos desde marzo tienen problemas de conducta, hablé con los maestros y directivos y no logran hacer algo y fueron avanzando las situaciones y no tenemos respuesta de la directora”, aseguró Gómez González. “De los 25 alumnos, la mitad son agredidos por estos tres”, abundó. s