Buenas noticias para el remero

Paolo Quinteros y Fernando Martina continuarán en Regatas Corrientes

El capitán jugará por séptima temporada consecutiva en el Fantasma. “Voy por la revancha”, dijo el escolta colonense.

El Club de Regatas Corrientes comunicó ayer una grata noticia para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y para los seguidores del cuadro fantasma. El elenco correntino, confirmó que el escolta y último capitán de los Remeros, el colonense Paolo Quinteros, jugará al menos una temporada más con la camiseta del conjunto del Parque Mitre. De esta manera, Quinteros (tuvo una gran oferta de Salta Basket) representará a Regatas por séptima temporada de manera consecutiva. El otro que seguirá en Regatas Corrientes es el pivote cordobés, Fernando Martina, quien estará en el Parque Mitre por tercera vez (segunda en fila) en su carrera. De esta forma, la entidad correntina cumplió el pedido del entrenador Gabriel Piccato. Eduardo Tassano, presidente de Regatas, señaló ayer al mediodía que “Paolo Quinteros va a seguir en Regatas Corrientes, al igual que Fernando Martina. “Estamos contentos y con muchas expectativas. Trabajamos mucho para cerrar el pedido del entrenador y de nuestra gente también, y consideramos, como la historia de Regatas nos exige, que tendremos un equipo competitivo”. Cabe señalar que Regatas jugará el Super 20, la LNB y la Liga de las Américas. Quinteros, de 38 años, es el goleador histórico del club de Corrientes con 5.122 tantos. Además, el entrerriano lleva jugado 314 cotejos, muy cerca del otro ídolo regatense, Javier Martínez, quien jugó 381 partidos.

Habló el capitán

“Pese a la gran temporada que tuvimos, personalmente me quedé muy desilusionado en la final con San Lorenzo. La fascitis plantar me jugó una mala pasada, por lo que ahora voy por la revancha”, dijo Quinteros y añadió que “quiero agradecer muy especialmente a la dirigencia de Regatas por el esfuerzo que hicieron. Regatas es como mi casa, me siento muy cómodo en el club y en la ciudad, por lo que estoy muy contento”, remarcó el entrerriano. “Siempre que se mantiene la base de un equipo para una nueva temporada es un handicap. Así que ilusionado con este plantel, pese a las bajas de Donald (Sims) y Pablo (Espinoza)”, cerró Paolo. De esta manera, Quinteros y Martina se suman a los bases Leemire Goldwire (nuevo) y Santiago Vidal, al escolta Juan Pablo Arengo (U-23), a los aleros Erik Thomas (U-23, nuevo) y Alexander Harris (nuevo), a los alas pivotes Fabián Ramírez Barrios y Javier Saiz, y al pivote Chevon Troutman en el armado de la nueva versión regatense para lo que será una exigente temporada que incluye la disputa de la Liga de las Américas.s