Feria del libro en Caá Catí

“Donde nacen los vientos” presentará nuevas obras literarias

El encuentro tendrá lugar desde el viernes 1 al domingo 3 de septiembre.

Donde nacen los vientos” es el nombre que los organizadores eligieron para la 4ª edición de la Feria del Libro de Caá Catí, que desde hace tiempo se prepara para vivir una nueva edición de esta entrega literaria que se convirtió, con el paso de los años, en un clásico recuperado. Vale decir que esta localidad no contaba con Feria del Libro y este año celebrará su 4ª edición, lo que invita a la comunidad no sólo a conocer las obras que se presentan sino también los autores y las actividades paralelas que se realizan en el marco del encuentro literario. Del 1 al 3 de septiembre Caá Catí recibirá a escritores, lectores y editores para vivir una nueva edición de la Feria del Libro que organiza la Biblioteca Popular “Juan Manuel Rivera” y auspicia la Municipalidad local. Según explicaron los organizadores a NORTE de Corrientes, en 2017 la feria tendrá la mirada centrada en la narrativa y la poesía, y de esta manera decenas de artistas participarán de exposiciones, conversatorios y espectáculos literarios. Además, se entregarán los premios del concurso “Lectores en red”, del Ministerio de Educación. Pero esto no será todo debido a que en las tardes habrá actividades para toda la familia y en cada una de las noches llegará la música en vivo. Por el espacio de la biblioteca pasarán Miguel Molfino, Pilar Romano, Edgar Piñeiro, Rolando Cánepa, Fernando Sosa, Enrique Piñeiro, Yayo Cáceres, entre otros escritores que compartirán cada jornada. La conferencia inaugural estará a cargo de Dardo Ramírez, quien analizará las ideas de Pedro Ferré y la importancia de su pensamiento en la formación del Estado nacional. Luego, Stella Maris Folguerá y Matías Rivarola se encontrarán en el conversatorio “Contalo como quieras”, sobre su obra narrativa. Quien presentará este espacio será la reconocida escritora correntina Pilar Romano, que además hará una introducción sobre “El paisaje en la literatura correntina”. Vale destacar que ese viernes se presentará el poemario “Urubamba”, de Rodrigo Galarza, quien participará de la feria de su tierra.

Las actividades del sÁbado

El sábado, en tanto, las propuestas comenzarán con dos talleres. El primero destinado a docentes sobre la lectura y las herramientas para trabajar en el aula. El segundo sobre “La crónica periodística: qué es, cómo se escribe y para qué sirve”. Por la tarde llegará desde Buenos Aires “Carne argentina”, un ciclo de lecturas en vivo realizado por Selva Almada, Julián López y Alejandra Zina. A éstos se sumarán la presentación de Romy Espinoza desde Curuzú Cuatiá y la obra reunida de Cacho González Vedoya. La noche estará a cargo de la fundación “Memoria del chamamé”, que traerá un recorrido por “Nuestros poetas pioneros”, de la mano de Florencia de Pompert, Mauro Bonamino y Samuel Rodríguez. Los jóvenes artistas ofrecerán su música en vivo para cerrar la segunda jornada de este encuentro que, como los años anteriores, espera un importante número de público, sobre todo de los escolares que año tras año apoyan esta realización e incluso lo hacen dirigidos por los mismos establecimientos educativos.

El domingo

El último día de la feria estará dedicado a las experiencias entre estudiantes de la Unne y ISFD de Caá Catí, a la mañana, como también un espacio para la lectura y la redacción en guaraní. Pasado el mediodía llegarán “Los títeres de El Asunto” para los más chicos, y “Titiriteros”, una banda de rock que antecederá al grupo de letras de Mercedes. También ese día presentarán sus libros Miguel Molfino y el correntino Yayo Cáceres, recién llegado de Madrid. “Tendy Ava” será el ciclo de poesía y música que irá acercando al final de la 4ª edición de la feria, y la despedida será nada más y nada menos, con un homenaje a Félix Chávez. s