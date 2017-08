Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123045

SUBAS

Vaz Torres dio a conocer detalles de la política salarial hasta diciembre

En conferencia de prensa, el ministro Enrique Vaz Torres dio a conocer en detalle la política salarial para estatales provinciales hasta fin de año. El plus tendrá un aumento extraordinario de 2 mil pesos a pagar en cuatro cuotas de 500 pesos. Detalles:

Cronograma de pago desde el mes de Septiembre:



Aumenta a $3.000 de bolsillo el adicional mensual



Con todas las medidas del año, el beneficio pasó de $1.300 a $3.000 de bolsillo. Una suba de 131%.



La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).



Este plus de $3.000 se pagará los días:



Miércoles 13: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Jueves 14: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Viernes 15: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.







PLUS EXTRAORDINARIO DE $2.000 PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE



Se abonará durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.



Consiste en un plus de $500 por mes. No remunerativo y no bonificable.



La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).



Este plus de $500 se pagará los días:



Martes 5 de septiembre: D.N.I. terminados en 0, 1, 2 y 3.

Miércoles 6 de septiembre: D.N.I. terminados en 4, 5 y 6.

Jueves 7 de septiembre: D.N.I. terminados en 7, 8 y 9.









AUMENTOS AL SALARIO



Se ha resuelto adelantar al mes de Septiembre, los aumentos anunciados para el mes de Octubre.

Los salarios de Septiembre se abonarán los siguientes incrementos:



1) Sector Docente



Blanqueo de $645 al básico que llega a $5.757.

La medida alcanza a 40 mil puestos laborales.



2) Vialidad Provincial



Blanqueo de $250.

La medida alcanza a 450 puestos laborales.



4) Becas del Sistema de Residencias de Salud Pública



Capital

Residentes de 1º y 2º Año: Aumento del 18%

Residentes 3º Año: Aumento del 20%

Residentes 4º y 5º Año: Aumento del 26%



Interior

Residentes de 1º Año: Aumento del 25%

Residentes 2º y 3º Año: Aumento del 21%

Residentes 4º y 5º Año: Aumento del 28%



A diferencia de otras Provincias, los residentes en Corrientes cuentan con ART, Obra Social para todo el grupo familiar, sin descuento.



3) Asignación por Hijo

Aumenta a $1.020.

En el año, pasa de $620 a $1.020. Implica una suba de 65% en la asignación.



4) Asignación por Persona Discapacitada a Cargo



Aumenta a $1.700.

En el año, pasa de $1.300 a $1.700. Implica una suba de 31% en la Asignación.





LOS SALARIOS DE SEPTIEMBRE, INCLUYENDO ESTOS AUMENTOS, SE PAGARÁN LOS DÍAS martes 26, miércoles 27 y jueves 28 DE ESE MES



PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PAGOS

OCTUBRE-DICIEMBRE







OCTUBRE



- Plus extraordinario de $500, se pagará los días 4, 5 y 6.

- Adicional mensual de $3.000, se abonará el 11,12 y 13.

- Y el sueldo de Octubre, se pagará los días 26, 27 y 30.







NOVIEMBRE





- Plus extraordinario de $500, se pagará los días 6, 7 y 8.

- Adicional mensual de $3.000, se abonará el 14, 15 y 16.

- Y el sueldo de Noviembre, se pagará los días 24, 28 y 29.







DICIEMBRE



- Plus extraordinario de $500, se pagará los días 5, 6 y 7.

- Adicional mensual de $3.000, se abonará el 12, 13 y 14.

- El Segundo Medio Aguinaldo, se pagará los días 20, 21 y 22.

- Y el sueldo de Diciembre, se abonará los días 27, 28 y 29.