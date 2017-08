Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123051

EL GOBIERNO ENSAYA UN PELIGROSO DERROTERO

"Apunten a Camau" y soborno a estatales, ejes de la campaña oficialista

Sobre la consigna de atacar virulentamente al candidato de Podemos Más, Camau Espínola, desde todos los flancos, y la inyección de dinero fresco en los bolsillos de estatales, se montan los instrumentos de la campaña sucia orquestada desde el oficialismo.

Sin propuestas, ni la imposición de figuras únicas, el oficialismo apuesta a la marca de ECO, con todos sus actores "pegándole" al candidato opositor y su partenaire, Nito Artaza.

Por ahora la virulencia es en las palabras: "cholulos", "kirchneristas", "sin propuestas", fueron los embates más fuertes que van desde el gobernador Colombi, y las figuras del oficialismo: Vaz Torres, Vischi y Vignolo.

Hasta el mismo candidato opositor Gustavo Valdés ensayó por primera vez su postura de ataque, y se despachó fuerte contra su opositor, con el cual irá a debate en los próximos días.

Por ahora la batalla enardece los ánimos de los seguidores, que puede llevar a mayores enfrentamientos, ya que cuando los dirigentes endurecen sus discursos, los simpatizantes de cada sector, endurecen las acciones.

Asimismo, la dádiva de plus salariales mensuales, no remunerativos, es decir en negro, prometidos hasta diciembre a los empleados públicos con el ánimo de atraer su voto en las elecciones del 8 de octubre, no deja de constituirse a la vez, en la posibilidad de un boomerang, ya que se presta a ser interpretado como una compra de votos, que atentaría contra la dignidad de los electores, y llevaría al rechazo de ese ardid político por parte de la opinión pública.