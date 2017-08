Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123052

NO JUGARÁ LA DAVIS

Triunfazo de Leo Mayer en el inicio del US Open

Leo Mayer sorprendió al francés Richard Gasquet y ganó en cuatro sets en su debut en el US Open. El argentino tuvo una gran actuación y avanzó a la segunda ronda del torneo estadounidense, donde deberá enfrentarse con el japonés Sugita. Además, se bajó de la Davis.

Las malas condiciones climáticas del martes en Nueva York hicieron que el partido entre Leo Mayer y Richard Gasquet tenga que suspenderse y que continúe este miércoles. Y finalmente se lo terminó llevando el Yacaré con parciales de 3-6, 6-2, 6-4 y 6-2. El argentino (59°) dio la sorpresa ante el cabeza de serie número 26 y se ganó el pase a la segunda ronda del US Open. Ahora, le tocará medirse ante el japonés Yuichi Sugita (44°). Aunque no todas fueron buenas noticias, ya que avisó que no estará en la próxima serie ante Kazajistán de la Copa Davis.

Lo cierto es que Leo Mayer reaccionó a tiempo y pudo dar vuelta un partido que había comenzado de la peor manera. Está claro que su nivel fue de menor a mayor, y que su victoria se vio justificada en el buen juego que tuvo ante Gasquet. El Yacaré, que este año fue campeón en Hamburgo, buscará mejorar su actuación de 2012 y 2014 en el US Open donde alcanzó la tercera ronda.

"Fue algo increíble, hoy jugué muy bien. Ayer perdí el primero, me relajé y empecé a jugar mejor. Hoy también arranqué mal, pero mejoré y por suerte lo pude ganar", expresó Mayer después de remontar su encuentro ante Gasquet y ganarse un lugar en segunda ronda. Y sobre la suspensión por las lluvias expresó: "Nos nos ayudó a ninguno de los dos la suspensión del partido, pero esto no se pueda cambiar, es así. Ahora me toca jugar mañana ante Sugita".

Por otra parte, el correntino de 30 años - al igual que Del Potro- se bajó del repechaje ante Kazajistán para permanecer en el Grupo Mundial de la Copa Davis que se disputará el fin de semana del 15 al 17 de septiembre como visitante. "Yo ya hice mucho por la Davis, es tiempo de que jueguen otros", manifestó.