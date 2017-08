Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123088

Crimen de la adolescente en Lomas de Zamora

El ADN en el cuerpo de Anahí era de quien tenía celular de la víctima

En el hisopado anal se encontró ADN positivo con Marcelo Villalba, segundo detenido en la causa. Está acusado de encubrimiento agravado.

Los rastros de semen hallados en el cadáver de Anahí Benítez, la adolescente encontrada enterrada y asesinada el 4 de este mes en una reserva natural del partido bonaerense de Lomas de Zamora, pertenecen a Marcelo Villalba, uno de los dos detenidos por el caso, informaron ayer fuentes de la investigación. La identificación la lograron los peritos de la Policía Científica que cotejaron las muestras de “antígeno prostático específico” (semen) halladas en los hisopados practicados en la zona anal de la víctima con el ADN de Villalba, de 40 años, quien hasta el momento está imputado del “encubrimiento agravado” del crimen. Según las fuentes, dado que este cotejo genético dio positivo, la acusación que recae sobre este sospechoso puede agravarse ya que para la fiscalía Anahí fue víctima de un abuso sexual. Villalba fue detenido el 16 de agosto luego de que los investigadores determinaran que había tenido en su poder el celular Samsung Core de la adolescente asesinada. En su descargo ante la fiscal de la causa, Verónica Pérez, este hombre contó que en una fecha que no recordaba, pero que era “un día nublado”, él había encontrado el teléfono “tirado en una vereda con pasto” cuando regresaba a su casa de la localidad bonaerense de Llavallol, en cercanías de la ubicación de la Reserva Natural de Santa Catalina en la que fue hallado el cadáver. El acusado declaró que en ese momento le quitó el chip, el cual arrojó en la vía pública, y que una vez que arribó a su vivienda le sacó la funda y la tiró en el baldío lindero al inmueble, en el que fue recuperado posteriormente por los investigadores. A su vez, Villalba relató que le pidió a su hermano que desbloqueara el celular y que colocara un chip nuevo, tras lo cual, le regaló el aparato a su hijo, quien fue el que finalmente lo entregó a los pesquisas cuando lo localizaron activado en su domicilio. De hecho, fue el chico quien aquel 16 de agosto contó a los investigadores que el celular se lo había regalado su padre, a raíz de lo cual, este hombre fue apresado. Además, en su indagatoria, Villalba negó conocer al otro detenido que tiene la causa, Marcos Esteban Bazán, de 34 años, a la víctima y a las demás personas nombradas en el expediente, y que se sometió a la extracción de una muestra de sangre para cotejo de ADN. En tanto, las mismas fuentes que confirmaron el resultado positivo de esta prueba en el caso de Villalba no dieron precisiones sobre la posible conclusión en el cotejo de las muestras de los hisopados con la sangre de Bazán. Por otro lado, los investigadores aguardaban los resultados finales de los exámenes toxicológicos practicados a la víctima que en una etapa preliminar revelaron que no había consumido bebidas alcohólicas pero no dieron precisiones sobre estupefacientes ya que esa parte del estudio demora más tiempo. Este dato es de interés para la causa debido a que en la descripción que la fiscal Pérez hizo del hecho estableció que Anahí fue abusada sexualmente a pesar de que no presentaba lesiones compatibles con una violación ya que se encontraba “bajo amenazas o medios narcóticos a determinar” que vulneraron su capacidad para defenderse.s