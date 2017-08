Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123090

Inicio » Información » Deportes

Eliminatorias Sudamericanas

El DT Jorge Sampaoli intentará derrotar a Uruguay con un esquema ultraofensivo

Argentina apoyado en el tridente Messi, Dybala e Icardi visita el centenario de Montevideo urgido de un triunfo en el debut de su DT.

12

El seleccionado argentino afrontará hoy en el glorioso estadio Centenario, de Montevideo, una instancia decisiva en su puja por llegar a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la reedición de un clásico rioplatense que tiene a su rival, Uruguay, en un escalón superior en la tabla de posiciones, una distancia que procurará achicar con un innovador planteo táctico propuesto por su debutante entrenador, Jorge Sampaoli. El encuentro se jugará desde las 20 con el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo y contará con la televisación de TyC Sports. La presentación oficial de Sampaoli encierra un compromiso mayor a partir de la necesidad imperiosa que tiene Argentina de llevarse un buen resultado de este lado del Río de la Plata, puesto que hoy habita en la zona de Repechaje mundialista y su adversario lo aventaja por un punto. Pese a esta exigencia que se da justo en el momento de su debut, al que precisamente llega por la floja performance del equipo cuando lo dirigía su antecesor, Edgardo Bauza, el técnico casildense decidió patear el tablero táctico con el armado de un equipo ultraofensivo que volverá a la defensa de tres como no ocurría desde la época de uno de sus referentes futbolísticos, Marcelo Bielsa. Sin tiempo para trabajar en el campo, Sampaoli decidió ir a buscar uno por uno a los jugadores que le interesaban y a caballo de la tecnología les hizo saber lo que pretendía de todos ellos. De esta manera, el ex técnico del Sevilla español logró que al llegar los futbolistas al predio de Ezeiza ya sabían lo que tenían que hacer y él no perdía tiempo en explicárselos. A partir de esto es que hoy Argentina saldrá a ser protagonista del partido frente al sólido equipo uruguayo y no a pelearlo. Claro que de acuerdo con lo que paró el entrenador de 57 años en Ezeiza desde el lunes, el equipo argentino tendrá cinco delanteros en cancha, más un volante de buen pie como Guido Pizarro y otro mixto como Lucas Biglia nada más, para trabajar la mitad de la cancha. El 3-4-2-1 que imaginó Sampaoli, quien aseguró que ya jugó este partido en su cabeza “como cien veces”, tiene, y no tiene, nombres propios que también revolucionaron el ambiente, siendo los dos polos de sus decisiones la inclusión como titular del solicitado, y extrafutbolísticamente cuestionado, Mauro Icardi, y la exclusión del subcapitán y líder ideológico del grupo, Javier Mascherano, al que de movida le aclaró que no lo quiere más como volante central sino como defensor, tal como viene ocurriendo desde hace un buen rato con él en Barcelona. Pero la carta ganadora la sueña el “Zurdo” de Casilda allá adelante, con la mancomunión futbolística que pretende lograr entre Lionel Messi y Paulo Dybala. Ellos más Icardi, que desplazó a Gonzalo Higuaín, constituirán el tridente en el que se apoyará para que el gol sea moneda corriente en cada ataque argentino. s