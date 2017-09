Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123101

DESDE LA RIOJA

Lucas Innocente fue trasladado al Hospital Británico de Buenos Aires

El piloto Lucas Innocente fue traslado hoy a Buenos Aires, donde será internado en el Hospital Británico. Lucas viajó desde La Rioja en el avión sanitario de la Provincia.

Lúcido y tranquilo habló con un colega riojano antes de volar, y agradeció "el constante apoyo de todos los correntinos". Innocente reconoció que por las serias lesiones "es casi un hecho que no podré participar del Dakar"



Eduardo Gaetán colega periodista de La Rioja, habló con Lucas Innocente, antes de viajar a Buenos Aires.

Afirmó que está muy agradecido por cómo lo trataron en el Hospital riojano y que sabe que su recuperación será larga pero que confía en que estará mejor.

Por último agradeció también a los correntinos por los mensajes de aliento que recibió, porque se siente cerca de todos y pidió que lo sigan acompañando y apoyando.



“Me han atendido bien, he recibido 2 cirugías, si bien no se pueden ver los resultados porque el daño es muy grande vamos de a poquito mejorando y hoy me trasladan a Buenos Aires para seguir mi tratamiento allá porque va a requerir de muchos profesionales” expresó Lucas Innocente.



“Esta fractura expuesta con pérdida de músculo va a llevar mucho tiempo para recuperar pero con esfuerzo, dedicación, apoyo de Corrientes, será más fácil y pronto estaremos recuperado” manifestó.



“La organización fue fantástica, increíble, me rescató el helicóptero en 10 minutos, me trasladaron a un centro de atención y luego al hospital de La Rioja donde tuve una atención extraordinaria, médicos, enfermeros, camilleros, todos me trataron muy bien” afirmó.



“Recibo minuto a minuto el saludo y el aliento de Corrientes, me hace bien saber que están y me siento cerca de ustedes, sigan enviándome mensajes porque me hace muy bien” remarcó el piloto correntino.

Leandro Innocente, hermano de Lucas, contó: “amaneció muy bien, ayer fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez, se sacaron zonas de piel que estaban muertas, se va mejorando de a poco. Es una herida muy grande, sufrió pérdida de sangre, contacto con la tierra, la parte ósea se está recuperando muy bien, pero la parte blanda del brazo se desprendió en totalidad. Está peleando día a día” expresó.



“Será derivado al Hospital Británico, ya cuentan con la historia clínica de Lucas ahí, ya está todo programado para mañana una cirugía” afirmó.



“Se trabajó principalmente el húmero, codo, y antebrazo, pero la muñeca casi no se tocó, la clavícula y la costilla tampoco se tocó. Está contento y con ansiedad, tiene una voluntad tremenda, ‘lo único que quiero es volver a correr’, me dice” manifestó.