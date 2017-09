Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123134

Sylvina Casco entrega toda su “Esencia” musical en su nuevo CD

El lanzamiento será mañana a las 21 en el Instituto de Cardiología.

Sylvina Casco es bióloga pero desde muy pequeña encerró en su ser el amor por el canto. Un amor que fue heredado de su padre. Si bien desde hace 8 años se decidió a estudiar canto, lo cierto es que siempre cantó. Hoy tiene grabado dos discos: el primero de ellos de tango y el sábado próximo a las 21 presentará su segundo material discográfico en el salón auditorio del Instituto de Cardiología. Esta nueva obra es de boleros y se llama “Esencia”. — ¿Qué te llevó a cantar? — Como te contaba, canté desde niña, pero quise estudiar canto para aprender técnicas e intentar mejorar día a día. — ¿Cómo compatibilizás tu carrera de bióloga con el canto? — Intento hacer lo mejor que puedo en cada aspecto. Los ensayos y actuaciones son los fines de semana o en horarios fuera de la jornada laboral, así que no tengo inconvenientes con eso. — Si pudieras ¿dejarías todo por el canto o sigue siendo un “hobby profesional”? —Si bien cantar es mi pasión y, es una de mis mejores maneras de expresarme, no dejaría mi trabajo. Me gusta mucho mi profesión y hasta el momento puedo darle a cada cosa su lugar, en su momento. — ¿Cómo se llama este CD? ¿Dónde lo grabaste, con quién y qué temas incluye? ¿Por qué los elegiste? — Este CD, que contiene boleros se llama “Esencia”, es el segundo que grabo. El año pasado grabé uno de tangos, en homenaje en vida a mi papá, porque con él empecé a cantar tangos. Los dos grabé en Buenos Aires, en el espacio Ya-Pa, de Pablo Azzaroni, quien fue el encargado de los arreglos y la masterización del primer CD y de los arreglos del segundo CD. La masterización de “Esencia” estuvo a cargo de Martín Mercau. Los boleros que incluye son aquellos que en un pedazo de la letra o en toda la letra, me encuentro reflejada ya sea en el pasado o en el presente. Algunos de ellos son: Cuenta conmigo, Házme regresar, ¿Cómo fue?, Sabor a mí, Tú me acostumbraste. — ¿Cuánto tiempo te llevó grabarlo? — Lo grabamos en una jornada de 9 horas de grabación, continua. — ¿Cuánto tiempo te llevó tomar la decisión de grabarlo? — Este CD, en particular, ya lo tenía pensado desde el año pasado cuando terminé de grabar el de tangos así que no fue demasiado tiempo para decidir. El de tangos me costó un poco más porque quería estar más afianzada en el canto. — ¿Qué músicos te acompañarán el 2 de septiembre? — Son músicos de lujo, realmente. En guitarra estará Javier Kbal y en piano Juan Martín Artieda. — ¿Cómo está pensado el espectáculo del 2 de septiembre? — Lo primero que pensamos es armar algo que la gente disfrute, que pase un buen momento, que se emocione, que los lleve a pensar en su esencia, también, como el nombre del show y del CD. Habrá cantantes invitados que realzarán el show. — Esta presentación está vinculada a Wothan Producciones. ¿Qué expectativas tenés para el espectáculo? — Así es, Wothan Producciones en las personas de María José Hadad y de Sergio Casco, me han acompañado y han producido el show, por lo tanto mis expectativas son las mejores, deseando que la gente que comparta con nosotros ese momento tenga ganas de volver a vernos alguna otra vez. — ¿Cómo se presentaría Sylvina Casco? — Como una bióloga con esencia musical que gracias a Dios pudo concretar y disfrutar su sueño de niña de cantar, esta vez ya no frente a un espejo.s