El DT debutante

El técnico nacional valoró la búsqueda constante e intensa

Pero sostuvo que hay que crear más situaciones de riesgo.

El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, aseguró anoche que “la propuesta de situarse en el campo rival estuvo y la de recuperar la pelota también”, tras el empate sin goles en Montevideo ante Uruguay, por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y sostuvo que “hay que seguir por esta línea”. Sampaoli dijo en conferencia de prensa que “el partido se jugó en un reducto difícil, que encerró el camino y esperó para jugar de contragolpe” y consideró que Argentina “tuvo una búsqueda bastante intensa en el primer tiempo y en parte del segundo”. El entrenador argentino coincidió con su colega uruguayo Oscar Washington Tabárez, en que “el empate benefició más a Uruguay que a la Argentina, porque era necesario ganar y este resultado deja al equipo todavía afuera de la clasificación directa” y en la evaluación del partido mostró “un sabor amargo por no haber podido ganar acá”. No opinó lo mismo que Tabárez cuando dijo que Argentina no tuvo intensidad, y le respondió de la misma manera: “No esperábamos que Uruguay jugara tan atrás”. “Buscamos el partido en el campo rival, pusimos jugadores en el área propia, y la frustración es por el dominio no concretado”, sintetizó el técnico del seleccionado, y refirió que “hay que generar más situaciones relacionadas con el dominio que tuvo”. En cuanto a la pasividad del final, Sampaoli admitió que “en los últimos 15 minutos no hubo la profundidad que en otro momento del partido” y remarcó que “hay que intentar ante estos rivales seguir con el camino de la búsqueda de la profundidad, aunque no haya tanto lugar en el campo, pero esa intención hay que mejorarla”. Sobre el encuentro del martes próximo ante Venezuela en el Monumental, Sampaoli imaginó que “será de las mismas características” y argumentó que “más allá del dominio habrá que tener más agresividad, con más gente”.s