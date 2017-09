El perro raza pitbull que atacó a Tamara Sotelo no deja acercarse a nadie a la casa ubicada en las 335 Viviendas del barrio Pirayuí. Vecinos del lugar alertan que el can puede escapar y volver a atacar a una persona u otro animal. El dueño y la madre de este se acercaron a la casa, pero el can no los reconoció e intentó morderlos. Nadie puede entrar a la vivienda porque el animal se encuentra descontrolado.