Prestigioso constitucionalista sostiene que Bassi y Cemborain pueden ser candidatos

El doctor Enrique Galiana, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal, y de Derecho Constitucional de la UNNE, sostiene con argumentos jurídicos la legalidad de las nominaciones de Gerardo Bassi en Goya y Víctor Cemborain en Mercedes. Lamenta la actitud del Superior Tribunal de Justicia, que va contra derecho y su propia jurisprudencia.

“Ambos están claramente habilitados”, aseguró.

“La Constitución de la provincia de Corrientes prohíbe la re reelección del gobernador y vice, es decir que con más de dos mandatos se agota la instancia y tiene que pasar el mandato para volver a entrar en juego”, explicó.

“En el caso de Bassi, no tiene inconveniente porque se rige por la Carta Orgánica y si esta no prohíbe la reelección, el candidato puede ser reelecto. Se está confundiendo respecto a la definición de Poder Ejecutivo, que es solo el intendente y el gobernador. El vice intendente no es el Poder Ejecutivo, están confundidos. El intendente es el que no puede ser re reelecto, pero si fue vice intendente si puede ser reelegido. Bassi puede ser reelegido, el único problema que tiene es la lamentable situación de la justicia de Corrientes”.

“Hay un fallo del juez electoral que admite la participación de una agrupación política que se llamaría parecido a Camau , esta agrupación no reúne los requisitos de la ley de partidos políticos y se inscribió como si fuese un partido organizado. Se están violando todas las leyes. Hay una cuestión penal”, protestó.

En el caso de Cemborain dijo que ya tuvo una sentencia, por la pelea que protagonizó antes de ser intendente, y “esa sentencia no está vigente, esta vencida”, por lo que también está habilitado a ser candidato.

“Ambos casos son semejantes. El STJ lamentablemente no está a la altura de la circunstancias. El STJ se aparta de sus precedentes, se aparta de sus fallos jurisprudenciales como si fuera un juguete. Usted no tiene ninguna seguridad jurídica con el STJ. Yo veo que hay capricho. Anterior a este caso hubo 15 intendencias y en las 15 se permitió la reelección”, dijo y volvió a recordar que en el caso de Bassi, “el Poder Ejecutivo es el intendente, no es algo plural. El vicegobernador o el vice intendente no es Poder Ejecutivo”.

Inseguridad jurídica

En tanto Galiana en su perfil de Facebook expresó: La república democrática tiene su garantía en el respeto de la ley dentro de la Constitucion Nacional y los Tratados Internacionales. Cuando esa garantía está teñida de sospechas y fallos vergonzosos, incluyendo el Superior Tribunal de Corrientes, el ciudadano común siente un desamparo total, que sus propios jueces sean instrumentos de pasiones espúreas, sujetan su libertad y derechos a caprichos lamentables. Un tribunal que un día afirma una cosa y mañana cambia para decir otra con un tinte nétamente parcial, resulta un peligro mayor para la libertad. El común soberano ve con espanto que quien debe ser el custodio de sus derechos y libertades está encerrado en un cerco mezquino y parcial. Entendía que la incorporación de catedráticos mejoraría la tendencia que venía con el triste recuerdo del anterior tribunal. Nada cambió. Sigue la injusticia notoria. Sentencias contradictorias, el peor peligro, es una plaga que amenaza la democracia.