Habría ocurrido en Virasoro

Acusan al Intendente de Garabí por el abuso de una menor de 12

El hecho fue denunciado por la madre, que leyó su cuaderno íntimo.

12

La mamá de una nena de 12 años denunció en la Comisaría de Gobernador Virasoro, donde viven, al intendente de la localidad de Garabí por el presunto delito de abuso a su hija. La presentación se hizo el miércoles último y tomó estado público en las últimas horas. Ayer el fiscal de Instrucción de Santo Tomé, Francisco Javier Ramos, con competencia en esa jurisdicción, confirmó la denuncia y dijo que por el momento se encuentra en la etapa de instrucción sumarial, a cargo de la Policía. Según contó el fiscal (que es correntino y está subrogando en esa dependencia), la madre descubrió la historia en un cuaderno de la nena, que utilizaba como diario íntimo. El funcionario no dio muchos detalles, pero aparentemente la adolescente asentaba en esas páginas sus encuentros con el hombre. Así surge la identidad del acusado, Erasmo Chukel, que es intendente del pueblito de Garabí desde 2013 y va por su reelección en octubre. Chukel es radical y pertenece a la alianza ECO+Cambiemos. Todavía no salió a los medios, ayer hubo campaña intensa en su zona, pero nadie pisó Garabí. Con su nombre y apellido aparecen tres perfiles de Facebook, en una de ellas hay fotos del Intendente con el torso desnudo, se desconoce si la cuenta es suya o fraguada. El fiscal de Santo Tomé adelantó que Chukel todavía no tiene que declarar, en la Comisaría se instruye la causa caratulada como “abuso sexual simple”. Una vez completada la instrucción policial, el expediente será girado a la Fiscalía departamental, donde atiende Ramos, y allí se resolverá si avanza o no con la imputación. La pieza probatoria de más peso con que cuenta la Justicia es un cuaderno utilizado como diario íntimo por la menor, en el que cuenta un hecho que podría encuadrarse en una figura penal de abuso sexual sin acceso carnal, por un sujeto mayor de edad, delito que es considerado excarcelable. El cuaderno fue descubierto por la madre, quien fue de inmediato a la Comisaría Primera de Virasoro, donde realizó la denuncia, que quedó registrada en el área de la Mujer y el Menor de esa seccional. Desde la fiscalía adelantaron que se le tomaría declaración en los próximos días a la víctima en cámara Gesell, con la asistencia de un psicólogo para resguardar su integridad psíquica. s