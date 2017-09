Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123158

A diez años de su partida

Elsa, su legado de creatividad editorial enfocado en el compromiso de género

El suplemento sabatino de Norte está dedicado a su nombre. Fue artífice de exitosos emprendimientos sobre educación y mujeres.

“Como toda mujer soy coqueta. Me gusta maquillarme, peinarme, estar bien vestida, lucir bien. Resultar agradable, gustar... Sin embargo, eso no quiere decir que sea frívola porque también pienso y hago pensar como si fuese madre, novia, hija, en fin, como mujer”. Elsa Blanca Romero Feris. Sólo ella podría haberse descripto con total acierto, además cualquier pretensión ajena de arriesgar una calificación sobre la multifacética editora de NORTE, habría tropezado con una tacha de su parte, por impertinente. Así de fuerte era la personalidad de Elsa Romero Feris, avasallante en sus convicciones y fraternal en la entrega, en esa mixtura forjó una pasión por la comunicación que la llevó a dar vida a exitosos emprendimientos dedicados a la educación y a la mujer respectivamente, dos de sus principales preocupaciones. Hoy se cumplen diez años de su fallecimiento, una temprana ausencia que llenó de congoja a la familia Romero Feris y a sus muchos amigos, además dejó un vacío en Editorial Chaco (responsable de la publicación de NORTE) donde desplegó una intensa y enriquecedora actividad desde lo periodístico, pasando por lo empresarial, hasta lo social. Fue miembro del Directorio de la compañía y mucho más, una activa generadora de ideas. El recuerdo de su paso decidido y comprometido es el legado que alienta la tarea de quienes la continúan. Hija de don Juan Romero y Adela Feris, desde muy joven su vida laboral estuvo ligada a la actividad editorial en la que volcó su visión emprendedora. Interesada en la calidad educativa y preocupada por brindar servicios a las mujeres correntinas, motorizó y concretó dos proyectos que marcaron su tiempo en Corrientes: “El diario en la escuela” y la “Revista Mujer”. Como toda apasionada, que además hacía honor cotidiano al trabajo, ella misma estaba al frente de los equipos y no descuidaba ninguno de los detalles del emprendimiento. Era su característica, exigente, pero afable y servicial; tenía opinión formada y en ocasiones era tajante en sus consideraciones, pero al mismo tiempo evidenciaba una enorme sensibilidad que la hacía prodigarse sin límites por los demás. Siempre atenta a la necesidad de los que la rodeaban, Elsa supo ganar el afecto de mucha gente en distintos ámbitos, no sólo en NORTE donde concretó sus proyectos. A los 62 años, hace una década, en el inicio del mes de la primavera se apagó su vida, pero dejó un camino marcado y en su honor -y a lo mucho que le dio a NORTE- el suplemento sabatino lleva su nombre: Elsa. Nada mejor para rendir homenaje permanente a las mujeres con la mujer que, desde la Redacción, pensó en ellas. s