Pasos a seguir

Procrear: son 1.132 preadjudicatarios que deberán iniciar trámites para viviendas

El sorteo se realizó el miércoles pero se multiplican las dudas sobre el proceso administrativo. Aquí, todo lo que se debe saber.

12

El sorteo de las 678 viviendas Procrear en Santa Catalina se realizó el miércoles desde las 9 de la mañana. Un problema en la conexión de Wifi impidió que la transmisión se viera desde el principio y las dudas invadieron las redes sociales. NORTE de Corrientes tomó contacto con el titular del área Desarrollo Urbanístico del programa Procrear, Alejandro Sparacino, quien dio detalles no sólo del sorteo, sino también de los pasos a seguir por quienes resultaron preadjudicatarios. El funcionario nacional informó que en Corrientes fueron 1.132 los preadjudicatarios para las cinco tipologías de viviendas disponibles, de los 1.947 inscriptos. Unas 815 personas quedaron fuera de la posibilidad de acceder a las viviendas, mientras que las restantes deberán comenzar el tedioso camino administrativo. “El objetivo fue que cada vivienda tenga dos familias, una titular y una suplente; esa meta se cumplió para la mayoría de las tipologías, menos para las viviendas unifamiliares de dos dormitorios y 157 metros cuadrados de terreno, donde hay 325 casas disponibles y hubo 424 anotados, por esa razón esa tipología tiene a todas las personas como preadjudicatarias”, explicó, Sparacino. En lo que respecta a la selección del proceso entre titulares y suplentes, el funcionario remarcó que el sistema indica que todas las personas tienen derecho a iniciar el trámite: “Todos los números de orden que salieron sorteados recibirán en las próximas horas un correo electrónico de Procrear, en el que se lo informará que resultó ganador; luego toda la información será enviada al Banco Hipotecario de Corrientes. Entendemos que ese proceso demandará una o dos semanas, por la cantidad de preadjudicatarios”, remarcó Sparacino, quien agregó que luego de que el banco reciba la información de las personas deberá buscar la forma de ponerse en contacto con ellas para que inicien el trámite. “Ahora los preadjudicatarios deben esperar las notificaciones tanto del programa como el aviso del Banco, que deberá enviar un turno a cada uno de los 1.132 sorteados. Quienes quieran saber si salieron sorteados deben ingresar a la página donde está colgado el archivo con los números preadjudicados, para cerciorarse”, insistió. Luego, el banco de manera interna realizará un sorteo para designar en los grupos titulares y suplentes. Para ese punto aún no se conocen fechas. Varias fueron las confusiones que surgieron en los últimos días respecto el tema, sobre todo porque al observar el video en vivo en la página oficial, el sorteo número Uno no mostraba la totalidad de las bolillas. El titular del área remarcó: “En el inicio de la transmisión hubo un problema con el Wifi y el sorteo no pudo ser transmitido en su totalidad, pero toda la información está vertida en la página oficial”. El funcionario adelantó que para disipar dudas sobre el proceso se trabaja en subir en las próximas horas el video completo a la página. s