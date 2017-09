Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123168

Operativo en el barrio PirayuÍ

Ante la insistencia de los vecinos, Zoonosis se hizo cargo del Pitbull feroz

El perro atacó y lastimó gravemente a su dueña. Quedó solo en la vivienda y el vecindario forzó la intervención municipal.

12

A la siesta, en un operativo breve, ágil y limpio, personal de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Corrientes procedió a retirar de una vivienda del barrio Pirayuí a un perro de raza Pitbull que había quedado solo en el lugar luego de atacar con ferocidad a su dueña, una mujer de 30 años que resultó gravemente lesionada y se encuentra internada en el hospital Escuela de esta ciudad. La mudanza del animal se logró luego de los insistentes pedidos de los vecinos de la casa de la víctima (ubicada en las 335 Viviendas del Pirayuí) quienes tuvieron que asegurar los portones y las rejas para evitar que el perro saliera a la calle. Temían que volviera a atacar, dicen que desde que llegó -hace un año- mató a dos perros y lesionó a otros tres. Hasta ayer al mediodía no habían tenido éxito con la gestión para conseguir el traslado, pero en horas de la siesta apareció Zoonosis. Según versiones llevaron un adiestrador, proveniente del Chaco, que se hizo cargo de la díficil tarea. Por lo que se sabe, todo salió bien, el animal (de grandes dimensiones) fue reducido y salió caminando con correa y bozal. Era lo que pedía el vecindario, donde estuvo NORTE de Corrientes en horas de la mañana. Reclamaban que se lo lleven para hacerle estudios, pero fundamentalmente por una cuestión de seguridad. En ese momento se hicieron presentes familiares de la mujer lesionada y no pudieron ingresar a la vivienda, el perro, que estaba solo adentro, se mostraba descontrolado. Desesperados, consultaron con médicos veterinarios particulares que se ofrecieron a retirar al perro por un monto de $800, un bozal y una cadena. Ante el alto costo, no accedieron a la propuesta e insistían con que la Dirección de Zoonosis debía hacerse cargo. “Estamos conmovidos ante lo ocurrido porque el perro no es la primera vez que ataca, ya mató a dos perros y atacó a otros tres por eso pedimos la intervención de alguna autoridad”, resaltó Angel Di Martino, vecino que socorrió a la mujer cuando fue atacada. “Queremos que se lleven al perro porque a una cuadra está el colegio Cautivas Correntinas y muchos chicos pasan a diario por acá y no pueden pasar por la vereda porque el perro quiere atacar”, aseguró. Luego de visitar el barrio, el equipo de NORTE de Corrientes se comunicó con Zoonosis de la Municipalidad de Corrientes: “Para poder actuar debemos tener una denuncia policial de la persona que fue agredida o de algún vecino o persona que haya presenciado el hecho”, resaltó el director de la repartición, Federico Gómez Ancarani. A lo que agregó: “Estamos tratando de contactarnos con la víctima o algún familiar para poder actuar y retirar al animal de la vivienda durante 10 días y descartar que tenga rabia”. Al final, a la siesta se lo llevaron.

La vÍctima

El director del Hospital Escuela, Alfredo Revidatti, precisó que: “Tamara Sotelo, la mujer atacada por su perro, entró a la Emergencia con lesiones importantes en cara, cuello, brazo y pierna, por el ataque del Pitbull y fue intervenida por cirujanos maxilofaciales que le practicaron operaciones reconstructivas especialmente en el arco superciliar y pómulo derecho, así como en el brazo derecho. También presenta una fractura en el peroné derecho que fue atendida”. Consultado sobre si su cuadro demandará más cirugías, el médico destacó: “Eso dependerá de su evolución, por lo pronto está recuperándose satisfactoriamente”. Y resaltó: “Lo único que comentó la mujer es que salió a dar de comer al perro y cuando lo quiso acariciar se le vino encima y la atacó”.s