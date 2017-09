Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123176

Inicio » Información » Deportes

Copa América de básquet

Argentina se mide con México por el pase a la final

Sin Luis Scola y con Gabriel Deck en duda, la selección chocará contra los aztecas desde las 21 en el Orfeo de Córdoba.

12

El seleccionado argentino de básquetbol enfrentará hoy a las 21 a México, en una de las semifinales de la Copa América (AmeriCup), encuentro que se disputará en el estadio Orfeo Superdomo de Córdoba, mismo escenario en el que se medirán por la otra llave Estados Unidos e Islas Vírgenes, desde las 18.30. Los locales no contarán con su máximo referente, el experimentado pivote Luis Scola, quien padece una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, infortunio sufrido el pasado fin de semana cuando el equipo disputó la fase de grupos en Bahía Blanca. En tanto que el pivote santiagueño, Gabriel Deck, está afectado por un fuerte esguince de tobillo y su presencia en el seleccionado argentino está en duda para el duelo contra los aztecas, pero estará en el banco de relevos. . El plantel argentino está conformado por Facundo Campazzo, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Gabriel Deck, Marcos Delía, Nicolás Laprovíttola, Javier Saiz (de Regatas), Lucio Redivo, Máximo Fjellerup, Tayavek Gallizzi y Luca Vildoza. Cabe señalar, que este certamen no clasifica ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos, pero sí a los Panamericanos de Lima 2019. No obstante, los cuatro semifinalistas ya están clasificados, ya que el torneo otorga siete plazas al certamen que se desarrollará en Perú.s