Informe de una consultora privada

Corrientes, entre los distritos con recuperación salarial

La provincia tuvo una reparación del 1,7% entre marzo de 2016 y 2017.

Doce provincias registraron una recuperación del salario real entre marzo de 2016 y marzo de 2017, de acuerdo con un informe realizado por la consultora Invenomica, en base a datos del Ministerio de Trabajo y el IPC Congreso. Según ese análisis, los trabajadores de San Juan registran el mejor desempeño, con una recuperación del salario del 5,3%. Un escalón más atrás se encuentran San Luis y Santiago del Estero, con 2,8% y 2,7%, respectivamente. En tercer lugar está Corrientes, con el 1,7%; muy cerca Salta, con el 1,6%; le sigue otra provincia del NEA, Chaco, con el 1,4%; luego Tucumán: 1,3%; Mendoza: 1,1%; y Misiones con el 1%. Y en los dos últimos lugares se encuentran Formosa -0,8%- y la Pampa -0,6%-. Las provincias con peor desempeño son La Rioja, con una pérdida de poder adquisitivo del 7,2%, seguido por Tierra del Fuego, con una caída del 6,1%, y completando el podio se ubica Neuquén, con un 5,5%. Por importancia en cuanto a la población, Buenos Aires registra una leve caída del 1%, Santa Fe prácticamente se mantiene sin cambios, mientras que Córdoba recuperó un 1% del salario real. “Seguramente con las cifras hasta el mes de junio sea mayor la proporción de provincias que se encuentren en verde, respecto a aquellas que aún registren una pérdida del poder adquisitivo”, concluye el informe. Un poco más de la mitad de las provincias en el ultimo año no logró una recuperación salarial como sí lo realizó esta docena de provincias. En Corrientes, en los últimos días, se dio a conocer que a partir de septiembre y durante el último cuatrimestre del año, además de elevarse el adicional remunerativo no bonificable habitual de 2.700 a 3.000 pesos, el Gobierno provincial otorgará un plus adicional extraordinario de 500 pesos, no remunerativo ni bonificable. El beneficio se extenderá a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tanto el plus como el adicional extraordinario alcanzan a 75 mil estatales activos y jubilados. s