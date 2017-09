Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123179

Dalia Gutmann en Gorrientes

Cosa de minas, un espectáculo que invita a la reflexión y la risa

Se presentó el jueves pasado con un importante marco de público.

“Cosa de minas” es un show catártico. A menos así lo definió su protagonista sobre las tablas del teatro Vera el jueves pasado, cuando presentó su unipersonal ante un importante auditorio. Se trata de un show de stand up que intenta explicar con humor el particular comportamiento femenino. Con videos, canciones y un monólogo que dura una hora y diez minutos, Dalia Gutmann comparte sus experiencias y se divierte reflexionando acerca de lo que les toca vivir a las mujeres. El show provoca una catarsis generalizada: las mujeres se sienten identificadas y acompañadas, y los hombres entienden un poco mejor de qué se trata este revuelto de emociones que implica ser mujer. Cuando los medios le preguntan a la artista cuáles son las frases que escucha más seguido una vez fuera del escenario, no duda ni un segundo: “Ahhhh, era por eso!”; “Ahora entiendo todo”; “Me di cuenta de que no era la única”; dijo. Corrientes no fue la excepción a esta regla. Las frases fueron muy similares y lo bueno es que los hombres no sólo se divirtieron, sino que además se animaron a reflexionar al finalizar el show, que fue estrenado en 2011 y que ya recorrió numerosos escenarios del país. Lo que demuestra la vigencia de esta puesta en escena que, siete años después, sigue teniendo éxito y provoca las mismas sensaciones en los espectadores. Los hombres, cuando salen de la sala, sienten que la artista conoce mucho más a sus mujeres que ellos mismos. “Cosa de minas” también se presentó en Guayaquil (Ecuador), Lima (Perú) y Montevideo (R. O. Uruguay), e incluso, en su séptimo año consecutivo, sigue con funciones a sala llena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de gira por numerosas localidades. En esta oportunidad, este unipersonal de humor -que constantemente se renueva- llegó a Corrientes. Cabe destacar, que el ciclo comenzó como un rotativo en el que Dalia oficiaba de anfitriona y una o dos comediantes la acompañaba como invitadas. Mujeres comediantes invitadas que pasaron por el ciclo: Malena Guinzburg, Luciana Faistman, Alejandra Bavera, Verónica Lorca, Connie Ballarini, Jani Dueñas (Chile), Paloma Salas (Chile), Nancy Gay, Nora Schiavoni, Flor Tejero Ponte, Ana Carolina, Irupé y Natalia Carulias, entre otras. La protagonista de este show es comediante, conductora y locutora, ha sido una precursora del stand up en la Argentina. En 2015 cumplió 10 años de trayectoria en este género humorístico. s