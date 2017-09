Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123214

Hace 12 años que permanece cerrado

Tras el relevamiento al galpón del RI9 vendrán especialistas en conservación

El deterioro fue constatado por personal de sitios de memoria. La expectativa es convertir el espacio en un museo.

Luego del relevamiento realizado por profesionales de la Red Federal de Sitios de Memoria en uno de los galpones del Regimiento 9, se aguardan los informes para poder avanzar con las refacciones, teniendo en cuenta el alto deterioro que evidencia el espacio donde alojaron a detenidos durante la última dictadura militar. Se esperan informes y la llegada de personal especializado para la conservación del espacio. Se trata de un galpón de 10 x 30 ubicado en el sector del predio militar sobre la avenida 3 de Abril y que se encuentra inutilizado desde hace 12 años por una cautelar dictada en la etapa instructiva del primer juicio por casos de lesa humanidad en Corrientes, realizado en 2008. La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y otros organismos afines abogan para que sea convertido en un espacio de memoria y las expectativas son favorables. “El galpón fue declarado Sitio de Memoria y el año pasado el Ejército pidió que sea devuelto para utilizarlo, pero el lugar no puede volver a la tarea. En el propósito de convertirlo en museo hemos tenido buena predisposición, nos dijeron que el proyecto podía ser concretado. Pero el lugar está muy deteriorado y nadie se hace cargo de arreglarlo. Con la visita de las técnicas de Sitios de Memoria podemos avanzar, porque van a elevar el informa y el juez (Carlos Soto Dávila, a cargo del Juzgado Federal Nº 1) habilitaría las refacciones”, comentó a NORTE de Corrientes Marisa Sanauria, integrante de la Comisión. El jueves, una arquitecta especialista en conservación y una museóloga llegaron a la ciudad y recorrieron las instalaciones. Allí constataron varios problemas, especialmente en el techo. “Nos manifestaron su preocupación por el deterioro. El problema principal es el techo, la madera está averiada y hay un árbol que podría causar problemas más graves porque ya está rompiendo las chapas de fibrocemento que está en la cubierta”, comentó a este diario José Miño, del área de Promoción de los Derechos Humanos de la Municipalidad de Corrientes. Adelantó que en breve llegará a la ciudad personal especializado en conservación para capacitar a agentes de la Comuna que se encarga de la restauración. “Las técnicas van a elaborar sus informes y en base a eso se comenzará a trabajar. Llegará un equipo de Sitios para capacitar a un equipo municipal”, agregó. La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos de las provincias y municipios, con eje en las iniciativas de investigación, educación y comunicación que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado. La coordinación general de la Red está a cargo de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El objetivo es replicar en el galpón el Museo de la Memoria de la Esma, para preservar la memoria, promover y defender los derechos humanos y testimoniar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en Corrientes y en el país.s