Lucas Sugo

“Llevo 20 años esperando que este momento llegue y que el sueño sea real”

El artista uruguayo llegó a Corrientes el viernes pasado y estuvo en el Cocomarola. Cantó durante dos horas ante una multitud.

Sus primeros pasos artísticos los dio en 2002 con Sonido Profesional, banda en la que participaba en voz y guitarra. Pero en 2013 -luego de exitosos años de trabajo- decidió iniciar su camino como solista. El artista que nació en Tacuarembó -Uruguay- y que a los 2 años de edad se mudó a Rivera con su madre, pilar fundamental en su carrera artística, llegó en la noche del viernes a Corrientes y actuó en el anfiteatro Cocomarola colmado de espectadores. Antes del espectáculo -mientras sonaba la banda soporte Viento Norte-, Sugo ofreció una conferencia de prensa en la que no pudo dejar de mencionar la importancia que tuvo su madre en su carrera. Ella es maestra de profesión pero además es compositora. “Los valores que llevo dentro mío desde siempre son los que me inculcó ella; por eso soy muy cordial y respetuoso no sólo con el público sino con la gente en general”, dijo orgulloso Lucas Sugo. —¿Qué significa esta gira para vos? —Si tuviera que responder, el cuerpo te diría que está hecho percha: pero el profesional de la música está feliz porque lleva 20 años esperando este momento; quizás por ello trato de ser cordial y llegar a mi público, con el que desde muy pequeño soñé tener enfrente y que tarareara mis canciones. —¿Cómo es eso? —Cuando era muy pequeño cantaba en una pequeña pieza de mi tierra natal y me miraba al espejo. Por momentos cerraba los ojos y soñaba con que miles de personas cantaban mis canciones, pero cuando los ojos se abrían sólo había una pieza muy humilde porque vengo del interior. Por eso hoy no puedo quejarme por el cansancio corporal porque “sarna con gusto no pica”. Hace 20 años que trabajo para que esto suceda. —¿Alguna vez pensaste en desistir? —Eso es difícil cuando uno cree que el sueño es casi imposible. Pero doy gracias que esa frase tenga dos palabras. Gracias a Dios estaba el casi porque con esa palabra y mis ganas de ser artista hicieron posible lo que parecía sólo un sueño. —¿Hubo muchas puertas cerradas? —Demasiadas. Sobre todo porque soy un artista que vengo del interior y en Uruguay, creo que en Argentina pasa lo mismo, pareciera que todo sucede en Montevideo (la capital del país). Tuve muchos sonidos de puertas cerradas hasta que algunas comenzaron a abrirse y así fueron apareciendo otras oportunidades, y hoy, en el escenario, puedo cerrar los ojos con la tranquilidad de que cuando los abra, las miles de personas tarareando mis canciones estarán allí. —¿Cuál fue la decisión más difícil? —El inicio. Cuando uno decide remar. Es allí donde sacas un remo; lo tomás y luego el otro brazo ayuda y sólo queda darle duro para adelante. No importa cuánto lleve ni qué suceda. Sólo tenés que tener la convicción de lo que estás buscando. Y yo tenía la certeza de que quería cantar. Quería ser artista y que mis canciones llegaran al público. —¿Cómo viste el público correntino? —Motivado, y creo que eso sucede porque hay motivación del otro lado. Además no me presento como un galán, sino que mi motivación es mi música. La música como sentimiento. Y creo que el correntino tomó muy bien eso. El artista inició su show con el tema “A quemarropa” y también cantó su clásico, el que lo llevó a la fama, “Cinco minutos”. Además interpretó otros temas como “Nudo en la garganta”, “Apuesto lo que quieras”, e hizo un recorrido por sus 20 años de carrera. Por ello el público llenó el Cocomarola, bailó y aplaudió de pie al artista uruguayo que debió viajar cerca de 24 horas para llegar a estas tierras. Además hizo covers de José Luis Perales y Carlos Mata como “Déjame intentar”, y al finalizar su espectáculo confesó que le gustaría volver y poder interpretar un chamamé. El artista dejó en claro que no olvidaría su paso por Corrientes porque fue una de las primeras puertas que se le abrieron en Argentina. Además adelantó que estará en Telefé y actuará en Buenos Aires. Así, el show que duró cerca de dos horas, fue disfrutado por un público muy heterogéneo, donde las familias fueron las protagonistas de una noche a puro ritmo de la mano de la música uruguaya.s