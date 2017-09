Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123219

Segundo amistoso con triunfo 1 a 0

Boca Unidos superó a For Ever con gol de uno de los debutantes

El volante Diego Sosa, ex Santamarina de Tandil, fue el autor. Los suplentes cayeron por la mínima. El próximo juego el martes, con Patria.

Boca Unidos jugó ayer en horas de la mañana su segundo partido amistoso de pretemporada, el rival fue Chaco For Ever y se jugaron dos partidos de 70 minutos cada uno. Los titulares aurirrojos se impusieron 1 a 0 con el tanto de Diego Sosa, los suplentes cayeron por la mínima. El martes recibirá a Sportivo Patria de Formosa. En el estadio del predio Leoncio Benítez, Boca Unidos jugó el segundo cotejo amistoso de la pretemporada, el rival fue Chaco For Ever. En primer término se enfrentaron los titulares en dos tiempos de 35’ cada uno, con victoria para Boca con el tanto de Diego Sosa en la primera parte. El equipo de Christian Bassedas sigue sumando minutos para poder cerrar la tercera semana de pretemporada. El entrenador repitió los once que jugaron el martes ante Madariaga y se pudo ver un juego un poco más fluido y con interesantes asociaciones. En los primeros minutos se repartieron la tenencia de la pelota, pero con una premisa clara, la de tener la pelota y no dividirla. Boca Unidos llegó a la apertura del marcador a los 18’ con una buena jugada de Diego Sosa desde la izquierda hacia el medio, hasta encontrar el espacio para sacar el remate junto a un palo. El primer tiempo terminó con una diferencia en el juego y en el resultado para Boca Unidos que va encontrando un circuito de juego más fluido. En el segundo tiempo Bassedas planteó un par de variantes, en los primeros minutos ingresó Sánchez Paredes por Rodríguez Rojas y promediando el complemento fue el momento para el debut de Ramiro Maldonado, la última incorporación. En cuanto al juego, fue un poco más parejo y con un Boca que retrocedió unos metros en el campo pero casi sin situaciones; un par de aproximaciones de Chaco For Ever y alguna situación con pelota parada para Boca Unidos. El equipo correntino formó con Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Ricardo Martínez, Ariel Morales y Leonardo Baroni; Mario Bolatti y Germán Rodríguez Rojas (Diego Sánchez Paredes); Diego Sosa, Gabriel Morales (Gonzalo Ríos) y Gonzalo Ríos (Ramiro Maldonado); Julio Cáceres.

Derrota de suplentes

En segundo turno jugaron los equipos alternativos de Boca Unidos y Chaco For Ever, dos tiempos de 35’ cada uno, con victoria para la visita con el tanto de Pablo Villalva en el complemento. Boca Unidos formó con: Arnaldo Giménez; Fabio Godoy, Fernando Allocco, Alan Pérez y Germán Herrera; Diego Sánchez Paredes y Ataliva Schweizer; Marcelo Miranda, Ignacio Valsangiácomo y Fernando Sosa; Leonel Niz. Luego ingresaron; Matías Espíndola, Martín Ojeda, Ramiro Schweizer, Julio Aguilar y Maximiliano Sánchez.s