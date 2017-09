Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123224

Demanda a los candidatos a gobernador

Implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, el principal reclamo sindical

Es el requerimiento primario de los titulares de los gremios correntinos a los tres postulantes a la gobernación provincial.

La vigencia de paritarias libres figuran entre los principales reclamos de los gremios correntinos. La creación de puestos de empleo a partir de la generación de inversiones, el cese de las intervenciones en los entes descentralizados, el convenio de adaptación del IPS a la Anses. A nivel provincial, los sindicalistas requieren a los postulantes a gobernador: Gustavo Valdés (ECO+ Cambiemos), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes Podemos Más) y Sebastián Ríos Brisco (Proyecto Popular), como demandas centrales la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo 5.568/10. ATE Corrientes envió una nota a los aspirantes a la gobernación, donde les solicita sus posturas sobre las medidas que adoptarán respecto a la inflación, la vigencia de las paritarias libres y la efectivización de todos los contratados de la administración. El listado de los temas que más preocupan a los sindicatos docentes incluye además la política a seguir sobre la universalidad del salario familiar y respecto a la adecuación del IPS a la Anses y al sostenimiento de la obra social Ioscor. NORTE de Corrientes consultó a los secretarios generales de las entidades gremiales sobre los principales requerimientos a los candidatos a gobernador de la provincia. Walter Zamudio (ATE): el principal pedido es la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo que se aprobó hace seis años. “Pedimos que se terminen los ingresos a dedo. Esto es lo único que está generando profundos desórdenes en el Estado”. Juan Arnedo (Invico): pide que haya más inversión en la obra pública como generadora de empleo y en particular planes de vivienda, por considerar que el déficit habitacional es muy grande. “En el Invico hay más de 45 mil inscriptos en solicitudes de viviendas, pero de acuerdo al Indec unos 70 mil. Mucha gente no se inscribe en el Invico por tener bajos ingresos ya que saben que en los sorteos quedan marginados. Y viviendas Epam casi no se hacen”. Ernesto Montiel (Luz y Fuerza): una de las necesidades que debe subsanar el próximo gobierno desde el punto de vista económico y energético, porque es una empresa que debe incrementar su facturación urgente, es aumentar los usuarios. Sólo en Capital hay 120 mil usuarios y debería haber el doble. Además, piden que se mejore la situación económica de una empresa que al día de hoy necesita la mano del Estado. Fernando Ramírez (Suteco): el principal pedido del sector docente es la mejora de los salarios, en este sentido solicitan que el plus pase al básico y demanda de paritarias libres. Nery Hernández (Policías Retirados): “Lo solicitado por nuestro sector es similar a lo que plantea el resto de los gremios locales, abrir el diálogo a todos los trabajadores y que funcione la ley de Paritarias. Para el sector policial, básicamente pedimos que se respete el sistema salarial en base a los montos fijos que se están pagando y también la antigüedad”. s