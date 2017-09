Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123257

Feria de arte “directo de artista”

Escultor casereño participó de la 6ª Bada

Se trata de Matías Sstarloa, quien exhibió sus obras durante el fin de semana en el predio de la rural, en la ciudad de Buenos Aires.

Pintura, escultura, textiles, arte digital y fotografías realizadas por 250 artistas contemporáneos, consagrados y emergentes coincidieron en la sexta edición de la Boutique de Arte Directo de Artista (Bada) que se extendió desde el 31 de agosto hasta ayer y se podían adquirir obras de hasta 2.000 pesos. Color, formas diversas y la extravagancia en una mixtura perfecta con lo clásico es lo que se exhibió en los pasillos de la Bada, donde el espectador no dejaba de asombrarse a la vez que consultaba por las obras en pequeño formato. El chaqueño Milo Lockett realizó nuevas obras especiales para la feria donde se destacó el colorido de sus cuadros. El pequeño formato de Lockett, quien en la inauguración destacó la presencia de artistas jóvenes que tienen la posibilidad de exponer en la feria, arrancaban en los 1.600 pesos. Entre los expositores se encontraba el artista montecasereño Matías Astarloa, quien presentó al público esculturas en madera: cabezas de caballos, ciervos, vacas y toros, a modo de trofeos de cacería “ecológicos”, inspirado por el campo, los ríos y la naturaleza de la región, además de máscaras en metal. El artista correntino se autodefine como inventor, escultor autodidacta, quien resume su trayectoria en una búsqueda con una sola herramienta: la curiosidad. Cree en el arte como un oficio, trabaja con maderas, hierro, hojalata y cemento, aunque se especializa en hacer esculturas con chatarras y en la invención de trofeos y recordatorios. En complicidad con la naturaleza, piensa, hace y siente sus obras. En ese sentido explica que muchas de las esculturas que se exhibieron fueron confeccionadas con troncos y raíces que consiguió de la costa del río Uruguay, piezas que no fueron cortadas ni modificadas. Sólo las ata con alambres hasta llegar al punto de expresión donde la obra hecha con maderas en descomposición espera quizá esa última oportunidad humana de volver a la vida. También sumó aves, insectos y máscaras realizadas en hierro soldado, obras que llamaron muchísimo la atención del público. Pero no sólo hubo exposición y venta de obras, el público pudo disfrutar además de experiencias novedosas como la propuesta de Delta 3, que invitaba a crear obras 3D con Tilt Brush de Google (cascos que transporta “a otra dimensión”) a través de un pincel y pigmentos virtuales; además, se podrá realizar un recorridos de realidad virtual por destacados museos del país. El Espacio Joven Bada 2017 mostró las obras de artistas menores de 30 años que nunca antes expusieron al público pero resultaron ganadores de concursos realizados en diferentes casas de estudio del país (UNA Visuales, UP-Universidad de Palermo) y Buenos Aires Joven, dependiente del Gobierno de la Ciudad. s