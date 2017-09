Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123258

Segundo encuentro del año

Con trabajo mancomunado fortalecen la economía emprendedora y solidaria

Expusieron los trabajos de 45 emprendedores de Capital y otras localidades. Participaron además artesanos en contexto de encierro.

En un clima de camaradería cerró ayer la segunda edición de la Feria de Emprendedores y Artesanos organizada por Cáritas Corrientes, que se realizó durante el fin de semana, con el lema: “Construyendo una economía emprendedora y solidaria”, en el paseo Arazaty de la costanera. Unos 45 feriantes de capital, Tatacuá y Caá Catí mostraron sus productos y hubo gran afluencia de público. En esta oportunidad también participaron artesanos en contexto de encierro, que si bien sus productos ya fueron expuestos en ferias anteriores, por primera vez ellos pudieron estar presentes. Las artesanas de la Unidad Penal Nº 3 exhibieron tejidos y el trabajo realizado con material reciclado entre los que se destacaron bolsos confeccionados con bolsas. En tanto, los de la Unidad Penal Nº 1 mostraron sus trabajos en madera. “Vemos que hay muchos emprendedores que tienen productos, saben mucho, pero les falta el espacio para venderlos. Si bien la Comuna y la Provincia tienen espacios donde exponer, cuesta más porque ya hay un grupo consolidado. Nosotros estamos trabajando no solamente para exponer y vender, sino también apuntando a la organización. Queremos lograr que este grupo de emprendedores se consolide como órgano social y más adelante puedan hacer una asociación”, comentó en referencia al objetivo de la actividad Eduardo Alberto Larracet, referente de Cáritas, a NORTE de Corrientes. La feria contó con la exposición de productos de emprendedores y artesanos de diferentes rubros. Se pudo encontrar artículos de bisutería, reciclados de plásticos, vidrios y papel, artesanías en cuero y madera, manualidades en fibrofácil y goma eva, dulces caseros, productos para celíacos, entre otras. Los productos en exposición son de elaboración propia o familiar, no son en serie y con insumos naturales que no dañan la salud ni el medio ambiente. Con estas formas de producción, se busca promover el comercio justo y el consumo responsable, recuperando el contacto directo entre el productor y el consumidor.s