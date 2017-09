Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123274

Inicio » Información » Policiales

BALACERA MORTAL

Alvear: vinculan la muerte de Machado al abigeato y apuntan a sicarios brasileros

Angel Sosa es cuñado de Ricardo Machado, el hombre acribillado en Alvear después de una doma. Sosa (concejal de la UCR) vinculó el hecho con bandas dedicadas al abigeato. Su esposa, hermana del occiso, está internada en el Escuela

17



Sosa, Concejal de la UCR y docente, subrayó que lo sucedido "fue un asesinato premeditado" y apuntó a personas que están enfrentadas a la familia Machado aparentemente por un alambrado que impide que trasladen irregularmente animales hacia Brasil.





Blanca Machado “tiene una bala alojada en la pierna y otra en el cuello, pero fuera de peligro. El que está delicado es mi sobrino que está internado en el Juan Pablo II”



Acribillado

Sosa comentó que “había una doma, era un evento familiar, y a mí como no me gusta la doma no fui. Ya estaba terminando el evento, y mis familiares estaban saliendo y apareció esta gente disparando a mansalva; le apuntaron a mi cuñado, lo tiraron al piso, y luego lo acribillaron con 3 balazos en la cabeza” describió.



“Todo ocurrió dentro del campo de doma, propiedad del fallecido, dentro del predio. No es que hubo un tiroteo antes: tenían a intencionalidad y alevosía de ir a matar a una persona” remarcó.





“No sabemos cuántos eran los atacantes, pero más de dos seguro porque fue una lluvia de tiros y no: era una sola arma. La familia de mi señora denunció amenazas de muerte; en las inundaciones del río Aguapey robaron la casa. Se hicieron los pasos legales para estar protegido pero por lo visto la mano de la justicia llegó tarde en este caso” comentó.



“Hay denuncias y en este caso llegó tarde” enfatizó.

Fuente: Radio Dos