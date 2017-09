Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123303

Inicio » Información » Policiales

Trata de personas en Libres

Procesaron y embargaron al ex fiscal Benito Pont

La medida alcanza a 18 personas integrantes de la organización que conforma la red de prostitución más grande de la ciudad fronteriza.

12

El Juzgado Federal de Paso de los Libres procesó y embargó ayer por más de 23 millones de pesos a una organización dedicada a la trata de personas en la provincia de Corrientes, a la que está vinculado un ex fiscal federal y un ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con lo solicitado por los fiscales federales de Corrientes Carlos Schaefer, Mirian Benítez y Fabián Martínez, así como los de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, procesó y embargó ayer a 18 personas por la red de prostíbulos que funcionó hasta mayo de 2016 en Paso de los Libres. Las calificó como una asociación ilícita dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación, delito agravado por haber sido cometido mediante el abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños. Así indica la resolución firmada ayer en Paso de los Libres, donde quedaron más cerca del juicio las 18 personas que conformaron la red de prostitución más grande que funcionó en esa ciudad correntina y en cuya trama están involucrados ex gendarmes, empresarios y el ex fiscal federal del distrito, Benito Pont, entre otros. Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, fueron procesados en carácter de jefes de la asociación ilícita. A Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos, los procesó como coautores materiales. Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el ex comandante de Gendarmería José María Viero, y el ex fiscal Pont están procesados como partícipes. Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos. Asimismo, María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero 8 veces reiteradas. A su vez, a Espada, Ricardo y Gustavo Aguirre la jueza les trabó un embargo preventivo por 22.345.678 pesos y Velasco además fue procesado por el delito de amenazas.s