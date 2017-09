Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123304

ContinÚan las repercusiones de la cita ecuménica

“Durante el Mundial mostramos que Corrientes tiene un excelente taekwondo”

El sabon-nim Marcos Luján destacó el nivel de la provincia en este deporte.

El pasado mes de agosto se desarrolló en el club de Regatas Corrientes el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, que fue organizado por la Asociación Academia Superior de Taekwondo (AAST) presidida por el Maestro Jorge Demarchi. La cita ecuménica, hecho inédito para Corrientes y la Región NEA sigue dejando tela para cortar y distintas cuestiones a destacar. Así lo cuentan algunos de sus protagonistas, que ayer visitaron la redacción de NORTE de Corrientes. El Sabon-Nim Marcos Luján, el Sabon Carlos Garay y David Gómez coincidieron en señalar que todavía no toman “absoluta dimensión de lo que organizamos en Corrientes. De hecho pasó todo tan rápido que con David (Gómez) es la primera vez que nos podemos sentar a compartir un momento después del Mundial”, circunstancia que se dio en la redacción de este diario que fue testigo de relatos cargados de emoción. “La verdad que lo que vivimos fue único. Hubo mucho esfuerzo porque estuvimos en la organización y también tuvimos que competir. Fue muy desgastante pero estamos orgullosos de haberlo hecho y fue un honor poder colaborar en la realización de este evento”, destacó Luján. “Además el poder ver a nuestros alumnos compitiendo y subiéndose al podio para colgarse las medallas que ganaron nos llenó de orgullo. Me pasó algo particular con uno de ellos, que fue avanzando y en la última lucha recién nos dimos cuenta de lo que habíamos logrado: coronar un campeón mundial, Marcos Rivera Demarchi, un chico de siete años”, comentó emocionado. En tanto que el Sabon Carlos Garay expresó que la sensación de alegría y satisfacción la experimentó al ver a algunos de sus alumnos subiendo al podio. “La emoción es tal que si tuviera que cambiar mis medallas por verlos subir a ellos lo haría sin dudar”. Pero este Mundial no dejó sólo logros deportivos, sino también experiencias de vida y mucho sacrificio, ese es el caso de David Gómez, que manifestó que “llegar al Mundial no fue fácil. Había dejado de entrenar hacía mucho y volví el año pasado. Cuando me dijeron que me prepare para el Mundial no lo pude creer. Comencé a entrenar y a ahorrar dinero para participar. En algún momento pensé que no llegaba, pero tuve el apoyo del Sabon Garay y el Sabon-Nim Luján que me alentaron constantemente para que no baje los brazos y así pude competir y ganar dos medallas de bronce, una en Formas y otra en Lucha”. Sobre los hombros de los organizadores no sólo estuvo la responsabilidad de la competencia representando al país, y la logística para que el evento esté a la altura de la circunstancias, sino también la tarea de ser la imagen de Corrientes y la Argentina hacia el mundo. “Estuvimos convencidos de que estábamos mostrando nuestra ciudad y el país al mundo. Nos esmeramos en que todas las delegaciones se sientan cómodas y podemos decir que lo logramos, porque a través de las distintas redes sociales, los competidores visitantes destacaron la calidez de los correntinos y la belleza de la ciudad. Eso es algo que nos conmueve mucho”, explicó Luján que además contó que este Mundial fue especial porque se hizo en su tierra, su Corrientes natal: “Antes tuve otras competencias pero fuera del país. En Londres, Inglaterra, por ejemplo, pero esta vez estuve con mi familia, con mis alumnos y es algo único porque antes estuve solo. Estas son cosas sobre las cuales de a apoco vamos tomando dimensión”. Y en ese sentido también se expresaron Garay y Gómez, coincidiendo en que “fue algo único competir y ver que teníamos a nuestros compañeros e integrantes de la delegación argentina alentándonos. Una experiencia única”. La realización de un evento tan importante como un Mundial es algo que podría interpretarse como el cumplimiento de una misión que da la tranquilidad de saber que consiguió lo máximo, pero estos jóvenes deportistas aclararon con determinación que pueden conseguir mucho más. “Nuestro límite es el cielo, dijo Luján, y ese concepto recibió aprobación inmediata de Garay y Gómez. “El Maestro Demarchi tuvo la capacidad de elegir el momento justo para realizar este Mundial. Pasó lo mismo con otras competencias y actividades. Su visión fue fundamental. Por eso sabemos que pueden venir cosas mejores y también otros mundiales, pero también entendemos y es un honor saber que podrán haber otros, pero éste fue el primero. Y fuimos protagonistas. Leemos libros con la historia de este deporte, y sabemos que nosotros estamos escribiendo más páginas. Estamos haciendo historia”, sentenció el Sabon-Nim, Marcos Luján.s