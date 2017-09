Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123306

Construcciones en el barrio Dr. Montaña

Inician inscripciones para 180 viviendas destinadas a trabajadores municipales

Se podrán anotar desde hoy y durante dos semanas. Las 20 restantes quedarán a disposición de familias con personas discapacitadas.

12

Las 200 viviendas que construye la Municipalidad en el barrio Dr. Montaña bajo el programa Techo Digno y que este año quedaron bajo un manto de sospecha tras una denuncia por falta de avances, que luego fue desestimada con pruebas, fueron ayer presentadas y se abrió el proceso de empadronamiento de 180 de ellas, destinadas a empleados municipales que quieran acceder a las mismas y que no cuenten con un techo propio. En una conferencia de prensa brindada en el salón Pocho Roch, de la cual no participó el jefe comunal, Fabián Ríos, por razones que no trascendieron, la viceintendenta Any Pereyra, la secretaria de Coordinación General, Irma Pacayut y el secretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Pedro Lugo, dieron detalles sobre el proceso de empadronamiento que comenzó en la jornada de ayer en la Dirección de Acciones Directas y Compensatorias y se extenderá hasta la semana que viene. “Este fue un anhelo de la gestión durante mucho años y ahora lo estamos concretando, lo que presentamos son 180 viviendas dos dormitorios que se construyen en el barrio Dr. Montaña y que estarán destinadas a empleados municipales contemplados en la ordenanza 3.641 y quienes integran el programa Neike Chamigo”, explicó la secretaria de Coordinación General. Al ser consultada sobre las estimaciones que realizan en cuanto al interés que despierta la iniciativa entre el plantel de trabajadores destacó, “no podemos saber cuántos inscriptos habrá, sí al conocer la realidad de nuestros trabajadores sabemos que las necesidades son muchas por eso luego del proceso de empadronamiento habrá un tiempo de evaluación para cerciorarnos de que todas las personas no tengan vivienda, único requisito indispensable, el paso final será un sorteo porque estimamos que habrá más interesados que cantidad de viviendas disponibles”, explicó la funcionaria municipal. Si bien durante el anuncio no se dio fecha para la realización del sorteo, al ser consultada por NORTE de Corrientes, Pacayut adelantó que la fecha de finalización de obras está prevista para el mes de marzo del 2018, aclarando que todo está sujeto a los desembolsos de fondos que realice el Gobierno nacional para el avance de las mismas.

Las inscripciones

Desde hoy da comienzo el proceso de empadronamiento de los empleados municipales y personal del programa Neike Chamigo, comenzando por la terminación de DNI 0, los interesados deben concurrir a la Dirección de Acciones Directas y Compensatorias a cargo de Celeste Lazzarini y ubicada en el Palacio municipal. Las mismas se realizarán por orden de terminación de DNI y el horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 20. En cuanto a la cantidad de empleados municipales totales con los que cuenta la Comuna en la actualidad, el secretario de Recursos Humanos, Pedro Lugo, informó que son 5.000 mientras que en la planta de Neike Chamigo son 1.500. “No podemos saber de ese total qué número de personas están en condiciones de inscribirse, pero estimamos que las cifras serán altas”, remarcó Lugo.

Para discapacitados

Las obras que se realizan en el barrio Dr. Montaña contemplan un total de 200 viviendas, ayer fue anunciado que 180 serán destinadas a los trabajadores comunales. Mientras que al ser consultadas por las 20 restantes, desde la coordinación general explicaron que serán destinadas a familias de la ciudad sin viviendas a su nombre y con miembros con discapacidad. Si bien sobre el tema la información dada en la conferencia fue escueta, los funcionarios remarcaron que el objetivo es abrir la posibilidad de inscripción a todos los capitalinos y remarcaron que más adelante se brindarán datos concretos. s