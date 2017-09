Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123307

Inicio » Información » Policiales

Juicio por la muerte del profesor de tenis en el Paso

Caso Ré: fiscal solicitó siete años de cárcel para Torres Condado

Gustavo Schmitt consideró que la acusada fue autora del delito de abandono de persona seguido de muerte. La querella pidió sólo tres.

12

Giuliana, la hija mayor de Rubén Ré, besaba una estampita de la Virgen María. Con los ojos entrecerrados escuchaba los alegatos. Sólo cada tanto los abría, para observar el rictus de Andrea Torres Condado, única imputada por la muerte de su padre. Pero la acusada no devolvía la mirada; parecía concentrada en la exposición del fiscal y los abogados. Ayer cada uno de ellos dio su fundamentación: la fiscalía pidió siete años, la querella tres y la defensa la absolución. Los jueces del Tribunal Oral Penal Nº 2 (TOP 2) decidieron posponer hasta el próximo jueves 14 de septiembre el desenlace del juicio. Ayer, a las 9.30 se reanudó el proceso contra Torres Condado. Luego de la incorporación por lectura de testimoniales se dio comienzo a los alegatos. El primero fue el querellante Francisco Leguizamón, quien representa a la viuda de Ré, Silvia Esquivel. “No cabe duda de que la señora Torres Condado fue la autora material del hecho”, afirmó el letrado. Y agregó: “Se produjo una pelea (en la finca de Paso de la Patria donde ambos estaban) hubo una corrida, el señor Ré sale corriendo detrás del auto Honda Fit, cuando el vehículo dobla él se cae y lo lastima en la zona fronto parietal izquierda de la cabeza y la rueda trasera le pasa por encima de la clavícula”. Sin embargo, el querellante desistió de la acusación por la muerte y sólo mantuvo la de abandono de persona. Leguizamón manifestó que ello se debe a que la causa de muerte fue una sepsis (infección intrahospitalaria). Por ello sólo requirió una pena de tres años de prisión en suspenso y un resarcimiento económico (ver nota lateral). “Está suficientemente probado la responsabilidad de la acusada: lo embistió o arrolló y lo dejó abandonado a su suerte”, manifestó a su turno el fiscal Gustavo Schmitt. “La causa de muerte no tuvo nada que ver con el tratamiento sino con las lesiones producidas durante el hecho”, enfatizó. El representante del Ministerio Público expresó: “Las lesiones son compatibles con las producidas por un accidente de tránsito”. Y abundó: “A poca velocidad no quedan huellas y sólo se comprime el cuerpo”. Tras un cuarto intermedio, tomó la palabra el defensor, Julio Leguizamón, que durante dos horas desarrolló su argumentación para sustentar su pedido de absolución (ver nota inferior). Promediando las 14, los magistrados dispusieron un impasse de 10 días. Resta la última palabra de la enjuiciada y el veredicto. s