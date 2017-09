Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123313

MAÑANA LO OPERAN DE LA CLAVÍCULA

Lucas Innocente: "mi desafío es ganar ésta carrera... después veremos"

Sigue recuperándose de las múltiples heridas sufridas en el Rally Desafío Ruta 40 el piloto Lucas Innocente. Mañana lo operan de la clavícula, donde tiene 3 fracturas. "Después de todo esto debo replantearme muchas cosas con mi familia", adelantó.

“Hoy empezamos el noveno día de internación, me han intervenido quirúrgicamente en 3 oportunidades, hay una nueva operación programada para mañana por las fracturas que tengo en una clavícula. Primero se trabajó en la parte ósea, se dañaron mucho los músculos, la piel y eso es lo que más cuesta. Pero día a día vamos mejorando” expresó.

“Estoy motivado porque tengo la contención de la familia, recibí la visita de mis hijos, no tuvimos retroceso y eso me hace sentiré bien y motivado” contó.



El momento del accidente

Lucas recordó los momentos más duros vividos minutos después del accidente: “Gracias a Dios no perdí el control de la situación y p0ude hacerme un torniquete que me salvó la vida, porque si me

hubiera desvanecido y con la cantidad de sangre que perdí estaría perdido” enfatizó.

"Solo recuerdo que venía corriendo posiciones con otro cuatri, y mi visión ya era escasa por la cantidad de tierra. Después ya fue el momento de la caída a un precipicio... no recuerdo mucho lo que pasó", dijo

“No sé qué pasó en el momento del impacto, no sé si choque contra una montaña o precipicio, de golpe me sentí rodando y dando vueltas. Fue una maniobra arriesgada de carrera porque estaba aproximándome para pasar al rival” describió.



“El accidente fue gravísimo y me asusté mucho, me tuve que hacer el torniquete porque me di cuenta que me estaba desangrando. Antes de llamar por el teléfono satelital hice eso, el brazo no me respondía, y toqué con la mano izquierda y me vi bañado en sangre, tuve esa lucidez, gracias a Dios” cerró Lucas Innocente.





Tiempo de recuperación



“Estamos trabajando con el hueso que está expuesto y se perdieron partes blandas, se lucha contra la infección, se toman muestras y se realizan cultivos. Los médicos me dicen que en 15 días podríamos estar fuera de riesgo” comentó.



“Trabajan en cubrir la parte del brazo que perdió tejido” dijo el piloto correntino-cordobés.



Y agregó: “mañana me hacen una operación de clavícula que está partida en 3 partes”

“Lo más importante es evacuar el riesgo de infección, luego de eso estaríamos fuera de peligro, y la movilidad va a quedar reducida por el daño muscular, en los nervios, en los tendones” afirmó.



Volver a correr: un desafío



“Hoy por hoy tengo la prioridad de salir adelante, de estar sano, mi familia se preocupó mucho, vamos a replantearnos cosas, vamos a medir beneficio y consecuencia” sostuvo.

Fuente: Radio Dos