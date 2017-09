Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123323

Juicio por la muerte del profesor de tenis en elPpaso

“Rubén Ré no fue atropellado por el auto de Torres Condado ni por ningún otro”

JulioLleguizamón pidió la absolución tras atacar las evidencias.

“Los alegatos de la fiscalía y la querella no resisten la comparación de las actas testimoniales”. Julio Leguizamón, el defensor de Andrea Torres Condado, fue meticuloso: atacó cada una de las pruebas que incriminaban a la única imputada por la muerte de Rubén Ré. Ante los jueces del Tribunal Oral Penal Nº 2, la viuda y las dos hijas de la víctima, desarrolló una extensa fundamentación (más de dos horas) hasta llegar a la siguiente conclusión: “Mi defendida jamás pudo haber producido el hecho; el señor Rubén Ré no fue atropellado por el auto de la señora Torres Condado ni por ningún otro vehículo”. Absolución y rechazo a los pedidos de indemnización de 47 millones de pesos, fue el requerimiento del defensor al finalizar su alegatos el lunes, pasadas las 14, casi cinco horas después de iniciada la audiencia. El agotamiento mental se traslucía en los semblantes de los magistrados. Leguizamón atacó “el núcleo imputativo” con el que el fiscal Gustavo Schmitt y el querellante Francisco Leguizamón solicitaron al TOP 2 siete y tres años de prisión respectivamente. Ésta última, en suspenso.

“el gran mentiroso”

Un tramo importante de la alegación defensiva estuvo concentrada en los testimonios de Marcelo Fioravanti, amigo y primo de Rubén Ré, y de Silvana Ré, hermana de la víctima. Enfocándose en las declaraciones que ambos fueron ofreciendo a lo largo del desarrollo de la causa, Leguizamón hizo notar contradicciones y calificó a los testigos de “mendaces”. Fioravanti había declarado que Torres Condado le indicó dónde había quedado tirado Ré afuera de su finca de Paso de la Patria en un camino y luego que el hombre ingresado como NN al Hospital Escuela era él. Silviana Ré atestiguó que durante la búsqueda de su hermano, el jueves 7 de febrero de 2017, un vecino le contó que la noche anterior había habido una pelea entre Ré y Torres Condado y luego se produjo una corrida. “Ni siquiera sirven de mero indicio: sus excelencias deben considerar que estos dos testigos tienen un parentesco con la víctima y han mostrado al declarar en este juicio una clara hostilidad contra la señora Torres Condado”, dijo Leguizamón citando doctrina jurídica como apoyatura. “Fioravanti, al que el fiscal y la querella llamaron ‘el testigo estrella’ es un gran mentiroso”, expresó el defensor y enumeró una serie de contrariedades en las cuatro testimoniales que brindó ponderando que en sede policial declaró que la conversación con Torres Condado fue vía mensajes de texto y ya en el juzgado que fue un dialogo telefónico hablado. “Silvana Re es una testigo de oídas y mintió. No dijo nada en sede policial pero sí en sede judicial: dijo que Fioravanti le dijo que Torres Condado le había dicho a él, que su hermano estaba entre los yuyos y Fioravanti nunca dio ese detalle en sus declaraciones, es más el cuerpo estaba en medio de la calle”, aseveró. Luego, Leguizamón se refirió a el testigo Zaracho, un guardia del edificio donde vivía (y aún vive) la imputada al momento del hecho y que declaró que vio cómo ella adulteraba el libro de registro de entrada de vehículos al estacionamiento de la torre. “El testigo no miente -dijo el defensor- pero él trabajo el día 6 de febrero de 2013 de seis y catorce, o sea que no estaba de guardia a la hora que ingresó la señora Torres Condado. Y el hecho de que haya modificado el libro por sí solo no acredita que sea la autora del hecho, podríamos sostener cualquier otra posible explicación”.

el cuerpo sin marcas

Leguizamón pasó después a los aspectos médicos forenses: “El cuerpo del señor Ruben Ré no tenía los rastros característicos de un atropellamiento, los únicos signos de compresión son posteriores producidos por los mensajes de resucitación RCP, los testigos que lo vieron tirado coinciden en que tenía el torso desnudo y no tenía ninguna de las herida típicas de cuando un vehículo pasa por encima, ni la tetilla estaba desprendida”. El defensor sostuvo que las lesiones que revestía fueron producidas por una contusión: “Tenía fracturado el hueso de la cabeza peñasco, llamado así por su dureza. Eso no fue producido por un auto sea que vaya a baja o alta velocidad: necesariamente tuvo que haber sido producido por un fuerte golpe”.s